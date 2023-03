Dbałość o odpowiednie odwodnienie i zapobieganie jakimkolwiek przeciekom dachu płaskiego rozpoczyna się już od momentu wykonania projektu domu. Najważniejszym czynnikiem, wpływającym na odwodnienie jest odpowiednio zaprojektowany spadek, który pozwoli na swobodny przepływ wody w kierunku rynny lub wpustu dachowego.

Przepustowość systemów rynnowych

Wybierając system odprowadzania wody, należy kierować się zarówno jego jakością, jak i wydajnością. Wpływ ma na to ma rozmiar rynny/wpustu dachowego oraz średnica rury spustowej. Dużym ułatwieniem w tym procesie są umieszczone przy produktach GALECO tabele, pozwalające na dobór odpowiedniego systemu do powierzchni dachu. Wybrane systemy rynnowe powinny być również odpowiednio zamontowane, najlepiej przez doświadczonego fachowca. Dzięki temu ich działanie będzie efektywne.

Pokrycia do dachów płaskich

Do pokrycia dachu płaskiego dedykowana jest membrana dachowa, która zapobiega przenikaniu wody do wnętrza budynku. Lekka i elastyczna membrana EPDM od GALECO to produkt trwały i wytrzymały, który nie wymaga pracochłonnej konserwacji. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń można ją szybko i łatwo naprawić za pomocą taśmy. Żywotność membrany oszacowana jest na ponad 50 lat. Membrana EPDM od GALECO jest kompatybilna z większością podłoży, więc sprawdzi się zarówno na dachu płaskim, jak i tarasach czy balkonach.

Systemy do dachów płaskich

Wszystkie opisane powyżej rozwiązania można z łatwością wprowadzić w życie, decydując się na system GALECO DACHY PŁASKIE. To innowacyjne rozwiązanie modułowe, które umożliwia różnorodne konfiguracje wykończenia dachu. System pozwala na dobranie odpowiednich elementów, które poprawiają odpływ wody opadowej z dachów płaskich, jak kosze zlewowe, wpusty dachowe oraz adaptery, umożliwiające montaż rur spustowych z rodziny GALECO – nowoczesnych, prostokątnych i kwadratowych spustów STAL2, PVC2 czy BEZOKAPOWY lub tradycyjnych, okrągłych rur systemów STAL i PVC.

Regularny serwis

Odpowiednie odwodnienie dachów płaskich to także regularny serwis. Ważne jest, aby z dachu i rur spustowych usuwać zanieczyszczenia takie jak liście, gałęzie czy piasek. Pozwoli to zapobiec gromadzeniu się wody opadowej i przeciwdziała zatorom w systemie.

W trakcie czyszczenia warto także sprawdzać szczelność dachu i poszczególnych części systemu. Jeśli na materiale pojawią się pęknięcia, wgniecenia czy odpryski, należy natychmiast wymienić uszkodzone elementy, by nie doprowadzić do przecieków.

Nadmiar wody na dachu płaskim może powodować zalanie, rozwój glonów i pleśni, a także uszkodzenie izolacji. Dlatego warto pamiętać o jego odpowiedniej konserwacji.