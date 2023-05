Bądź specjalistą na budowie swojego domu, czyli co musisz wiedzieć przed wyborem rynien?

Niektóre kwestie związane z wyborem rynien podyktowane są projektem domu. Zatem pierwsze decyzje będzie trzeba podjąć już na etapie współpracy z architektem. Jest to szczególnie ważne, jeśli planujemy wybrać system rynien ukrytych, który musi być uwzględniony w projekcie budynku. To oczywiste, że architektowi będzie zależało na tym, aby budynek był estetyczny i funkcjonalny, jednak to inwestor będzie musiał zapłacić za realizację, a potem korzystać z zaproponowanych rozwiązań. Dlatego warto zorientować się, jak wygląda koszt, proces montażu oraz serwisu zaproponowanych przez architekta systemów rynnowych. Szczególnie, że wybór orynnowania jest naprawdę duży.

Wielkość i przepustowość

W pierwszej kolejności należy zdecydować o wielkości i przepustowości rynien. Ich średnica oraz ilość rur spustowych powinna być dobrana do powierzchni dachu, aby efektywnie odprowadzały z niego wodę opadową. Upewnij się u architekta, jaka jest efektywna powierzchnia dachu, czyli tzw. EPD, by dobrać do niego odpowiedni rozmiar rynien. W przypadku wykonywania projektu domu bez okapu, musimy pamiętać już na tym etapie o wpisaniu w projekt całego systemu Galeco BEZOKAPOWY.

Materiał i jakość

Niezwykle ważną kwestią jest to z jakiego materiału został wykonany system rynnowy. Każdy materiał ma nieco inną charakterystykę oraz cenę. Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem są rynny z PVC jak np. dostępne na rynku systemy Galeco PVC i PVC2. Są to rynny wysokiej jakości o zwiększonej odporności na promieniowanie UV, które zapewniają również trwałość koloru w zmiennych warunkach atmosferycznych, a do tego są łatwe w montażu. Rozwiązaniem, które pozwala nawet na 35 lat spokoju są z kolei systemy Galeco STAL i STAL2. W systemach tych zastosowano 4 warstwy ochronne zabezpieczające i podnoszące trwałość blachy, które sprawiają, że są to rynny niezawodne, a jednocześnie bardzo estetyczne.

Kształt i kolor

Kolejną dość ważną decyzją do podjęcia przez inwestora jest kształt rynny. W nowoczesnych projektach domów coraz częściej pojawiają się rynny kwadratowe jak np. Galeco STAL2. Te kwadratowe rynny zostały zaprojektowane z myślą o estetycznych rozwiązaniach idealnie komponujących się z bryłą budynku. W bardziej tradycyjnych projektach najczęściej stosowane są rynny półokrągłe, jak np. Galeco PVC. W obu rodzajach istnieją różne opcje kolorystyczne, które pozwalają dobrać rynny do koloru dachu i stolarki. Galeco oferuje oba kształty rynien o różnej przepustowości, kolorystyce i z różnych materiałów. Zatem w tym punkcie decyzja zależy przede wszystkim od upodobań inwestorów.

Sposób montażu i instalacja

W zależności od rodzaju rynien i kształtu dachu istnieją różne sposoby montażu systemu orynnowania. Na przykład w systemie Galceo BEZOKAPOWY rynna przykryta jest maskownicą, a rura spustowa montowana jest w warstwie termoizolacyjnej budynku. Dlatego, jeśli chce się uzyskać efekt, w którym system rynnowy jest niewidoczny, trzeba zaplanować jego montaż znacznie wcześniej, niż na etapie kładzenia dachu.

Przy samym zakładaniu systemu rynnowego, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Ale i tu pojawiają się pytania, na które trzeba znaleźć odpowiedzi. Wybierając wykonawcę, warto:

poznać jego wcześniejsze doświadczenia;

sprawdzić referencje i opinie;

upewnić się, że ma licencję oraz ubezpieczenie;

poprosić o wycenę montażu dla konkretnej wielości dachu, rodzaju rynien i sposobu instalacji;

upewnić się co do terminów realizacji projektu.

Po zamontowaniu rynien należy również poprosić fachowca o porady związane z odpowiednim czyszczeniem i konserwacją dachu oraz systemu rynnowego. To pozwoli cieszyć się nowo wybudowanym domem, bez żadnych problemów przez długie lata.