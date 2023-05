Odkształcenia rynny, zacieki na elewacji, uszkodzenia mechaniczne — do doradców technicznych firmy Galeco każdego roku spływają zgłoszenia różnej wagi. Jednak bardzo rzadko wspomniane problemy wynikają z błędów produkcyjnych. Rozpatrujący odwołania doradcy techniczni starają się wspierać klienta tak, jak tylko to możliwe, jednak w tym przypadku znacznie lepiej jest zapobiegać takim sytuacjom. W jaki sposób?

Odpowiedni transport systemów rynnowych

Rynny i rury spustowe Galeco są dokładnie zabezpieczane folią po to, aby uniknąć zarysowań podczas transportu. Jednak produkt warto dodatkowo chronić, np. poprzez wzmocnienie zabezpieczeń na wszystkich krawędziach. Systemy powinny być transportowane w pozycji poziomej na całkowicie płaskiej powierzchni. Należy pamiętać o tym, aby cała rynna i rura spustowa stykały się z podłożem oraz nie były przygniecione innymi ciężkimi materiałami, które mogłyby spowodować ich uszkodzenie.

Przechowywanie zgodnie z instrukcją

Elementy w systemach rynnowych Galeco mają długość nawet do 4 metrów zatem ładowanie czy podawanie musi odbywać się przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Załadunek i wyładunek należy wykonywać z uwagą, bez rzucania produktem czy uderzania w inne powierzchnie. Czasem nawet niewłaściwe złapanie elementu może go odkształcić. System powinien być przechowywany w suchym i zadaszonym pomieszczeniu oraz w oryginalnym opakowaniu, aż do czasu montażu. Warunki oraz czas przechowywania powinny spełniać zalecenia producenta.

Unikanie błędów przy montażu

Tak transportowany i przechowywany system rynnowy z pewnością nie ulegnie żadnemu uszkodzeniu. Te jednak mogą powstać także podczas montażu. Błędnie wykonane obróbki blacharskie, zbyt rzadkie rozmieszczenie haków doczołowych czy nakrokwiowych, niewłaściwe mocowanie systemu, podczas którego nie bierze się pod uwagę możliwości odkształcania się materiałów — każdy z tych mankamenów może spowodować uszkodzenie, które nie stanowi podstaw do reklamacji u producenta.

Najczęstsze usterki i ich powody

Poniżej prezentujemy najczęstsze problemy, które pojawiają się w zgłaszanych reklamacjach i ich najczęstsze przyczyny.

Odkształcenie rynny — wynika ono najczęściej z błędów wykonanych podczas montażu. W tym przypadku wyróżnić można odkształcenie rynien:

od haka,



od łącznika,



na narożnikach połączeniowych,



od narzędzi dekarskich.

Odkształcenie maskownicy — tu również najczęstszą przyczyną są uszkodzenia mechaniczne wynikające z błędnego montażu. Odkształcenia zazwyczaj powstają podczas niewłaściwego wpinania w hak doczołowy oraz montażu „na siłę” na łączeniach. Pamiętajmy, że systemy zaprojektowane są tak, aby każdy element do siebie pasował, jeśli jest inaczej warto sprawdzić, dlaczego tak się dzieje, zamiast wpinać części na siłę.

Brak możliwości całkowitego zdjęcia folii — jeśli folia zabezpieczająca nie chce zejść bądź schodzi w kawałkach, najpewniej czas magazynowania był zbyt długi lub też nieprawidłowe były warunki przechowywania produktu. Zawsze przed zakupem oraz składowaniem systemów rynnowych warto zapoznać się z zaleceniami producenta i bezwzględnie się do nich stosować.

Zacieki na elewacji po montażu systemu — jeśli właściciel nowego budynku zauważy, że elewacja jest zachlapana, najczęściej uznaje, że system rynnowy jest wadliwy i przecieka. Jednak w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy pas podrynnowy został zamontowany i czy poprawnie. Naprawa tego elementu sprawi, że system będzie działał bez zarzutu.

Szczególna dbałość o systemy kwadratowe

Każdy system rynnowy może ulec uszkodzeniu. Zauważyć można jednak tendencję do częstszych reklamacji, takich systemów jak Galeco STAL2 czy Galeco BEZOKAPOWY. Wspomniane produkty to stalowe systemy kwadratowe. Stal jest bardziej niż inne materiały, podatna na uszkodzenia, dlatego trzeba się z nią właściwie obchodzić.

Dodatkowo duża ilość płaskich płaszczyzn w systemach kwadratowych, takich jak tylna i przednia ściana oraz dno, stanowi zwiększone ryzyko powstania odkształceń. Ponieważ są to dość kosztowne oraz prestiżowe systemy klienci zgłaszają reklamacje wszelkich, nawet najmniejszych usterek. Niestety bardzo często są to reklamacje nieuzasadnione, które wynikają z nieprawidłowości podczas transportu, przechowywania lub montażu.

— Gdy klient zobaczy jakiekolwiek uszkodzenia zamotowanego już systemu rynnowego, doradcy techniczni Galeco konsultują sprawę i zbierają komplet informacji na budowie. Następnie w zależności od rodzaju uszkodzenia zalecają wymianę danego elementu lub poprawę w jego montażu. Niestety w niektórych przypadkach trzeba liczyć się z demontażem również część połaci dachowej albo obróbek blacharskich — tłumaczy Damian Dylewski, Doradca Techniczno-Handlowy Galeco.

Dlatego, zamiast reklamować, lepiej zapobiegać. Dobór doświadczonego dekarza oraz ścisłe podążanie za instrukcjami producenta może pomóc w uniknięciu usterek i związanych z nimi problemów, a w efekcie dodatkowych kosztów.