Aby trudny proces zmierzający do idealnego dopasowania wszystkich aspektów podczas budowy dachu był łatwiejszy, Galeco wprowadziło innowację w postaci nowego produktu Galeco DACHRYNNA. Jest to pierwszy na rynku zintegrowany system 2w1 łączący dach w postaci panelu na rąbek, z system rynnowym ukrytym w strukturze pokrycia dachowego oraz w elewacji budynku.

Na czym polega sekret idealnego dopasowania?

Znane powiedzenie mówi, że najprostsze rozwiązania są najlepsze, dlatego Galeco zaprojektowało systemowe rozwiązanie – Galeco DACHRYNNA, które tym samym stanowi idealne dopasowanie pokrycia dachowego i rynny. Panele dachowe mogą zostać wykorzystane do wykończenia elewacji, co umożliwi maksymalną integrację, a tym samym jednolite wykończenie bryły.

Przez ponad 25 lat obecności i doświadczeń na rynku systemów rynnowych właściciele i technolodzy Galeco obserwowali zmieniające się trendy architektoniczne oraz potrzeby inwestorów. Na przestrzeni ostatnich lat wymagania estetyczne, zarówno osób budujących dom, jak i architektów, znacznie wzrosły. Inspiracje zachodnią czy skandynawską architekturą zaczęły coraz bardziej oddziaływać na wyobraźnię i tym samym pojawiała się potrzeba wykreowania nowych rozwiązań i technologii.

Łącząc swoją wiedzę i doświadczenie kreowania trendów we współczesnym budownictwie Galeco nawiązało współpracę z architektem Bogusławem Barnasiem z BXB Studio, znanym z odważnych projektów architektonicznych łączących tradycję i nowoczesny design. Stał się on Ambasadorem produktu DACHRYNNA.

„Produkt DACHRYNNA to innowacyjne podejście do tematu pokryć dachowych, systemów rynnowych oraz stalowych systemów elewacyjnych. Cieszę się bardzo, że mogę być ambasadorem tego produktu wspierając Galeco i otwierając inspirującą, nową drogę dla rozwoju nowoczesnej architektury” – mówi Bogusław Barnaś.

Połączenie dachu, rynny i elewacji

Nowatorski system dachowy Galeco DACHRYNNA to odpowiedź na potrzeby rynku, związane z rosnącą popularnością nowoczesnych i nieszablonowych projektów architektonicznych odznaczających się designem i estetyką. Ten innowacyjny produkt, dzięki swoim rozwiązaniom systemowym zapewni inwestorowi, architektowi oraz wykonawcy pełną satysfakcję i bezpieczeństwo zaproponowanego rozwiązania podparte gwarancją systemową.

Jednocześnie zapewniając integrację na wielu poziomach m.in. poprzez wsparcie architektów przez przeszkolony zespół doradztwa technicznego, na poziomie szkoleń oraz podczas projektowania; sprzedaż systemu DACHRYNNA przez wyselekcjonowaną sieć dystrybucji, która wspierana jest marketingowo oraz szkoleniowo; a także zapewnienie bezpieczeństwa Klientom poprzez bezpieczny montaż wykonany przez rekomendowanych wykonawców.

System Galeco DACHRYNNA został specjalnie zaprojektowany z myślą o nowoczesnych domach o konstrukcji dachów dwuspadowych, zarówno z okapem, jak i bez niego. Jest to jedyny na rynku system rynny ukrytej wraz z niewidocznym pionem spustowym, który może zostać zastosowany przy projektach budynków z okapem, co sprawia, że jest on innowacyjnym, unikalnym i niezwykle praktycznym rozwiązaniem.

DACHRYNNA to jedyne systemowe połączenie pokrycia dachowego i elewacyjnego z systemem rynnowym ukrytym w połaci dachu i w warstwie ocieplenia budynku.

Pokrycie dachowe w postaci panelu na rąbek, przechodzącego płynnie z połaci dachu bez okapu na elewację budynku, produkowane jest w wersji pod wymiar od 0,5 do 6,5 mb długości i dostępne w najmodniejszych kolorach ciemny grafit (RAL 7021) oraz czarny (RAL 9005). Panel na rąbek został wykonany ze skandynawskiej stali GreenCoat® Crown BT w wersji matowej. Zawiera ona bazującą na biotechnologii powłokę, w której zastosowano szwedzki olej rzepakowy zamiast składników ropopochodnych, co jest unikalnym pod względem troski o środowisko rozwiązaniem na rynku. GreenCoat Crown BT gwarantuje wysoki poziom trwałości, zachowując swój estetyczny wygląd i odporność na korozję. Matowa powłoka zapewnia najwyższy stopień powtarzalności koloru. GreenCoat Crown BT spełnia wymagania rozporządzenia REACH i jest pozbawiona chromianu.

Drugim elementem DACHRYNNY jest system rynnowy, który łączy dwa rodzaje materiałów - stal i PVC, aby zapewnić najwyższą jakość i trwałość systemu przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Symetryczna rynna połaciowa o przekroju 190 mm została osadzona w połaci dachu w odległości 0,5 m od końca okapu dachu i połączona na zakład przy użyciu sprawdzonego rozwiązania Qnnect, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo i szczelność systemu. Została wykonana z wysokiej jakości skandynawskiej stali GreenCoat® RWS Pural, która zapewnia znakomitą odporność na korozję i warunki atmosferyczne oraz trwałość połysku i koloru.

Montaż rynny połaciowej odbywa się na wspornikach, które w przeciwieństwie do standardowych haków rynnowych posiadają dwa punkty podparcia. Odpływ rynny, w celu zagwarantowania 100% szczelności, został zintegrowany na stałe z rurą spustową o przekroju 80 x 70 mm. Prostokątne piony spustowe PVC o wymiarze 80 x 70 mm zostały zaadoptowane ze znanego systemu Galeco BEZOKAPOWY, który wiedzie prym w segmencie ukrytych systemów rynnowych oraz zapewnia bezpieczeństwo Naszym klientom już od 10 lat.

Ponadto w trosce o bezpieczeństwo klientów, Galeco w nowym systemie DACHRYNNA zastosowało szereg dodatkowych zabezpieczeń:

Podwójne zabezpieczenie powierzchni użytkowej budynku, poprzez zastosowanie pod pokryciem panelowym drugiej warstwy pokrycia dachowego w postaci membrany EPDM. Membrana jest montowana na połaci dachu pomiędzy odcinkiem systemu rynnowego, a zakończeniem okapu. Takie rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo budynku w miejscu strategicznym całego systemu. Podkonstrukcja dachowa pod panelami na rąbek na tym odcinku została wykonana z konsoli oraz kątowników aluminiowych.

Podkonstrukcja dachowa pod panelami na rąbek na tym odcinku została wykonana z konsoli oraz kątowników aluminiowych. Podkonstrukcja pod panele na rąbek na elewacji również jest montowana na aluminiowych konsolach i kątownikach.

Tak zaprojektowane rozwiązanie systemowe łączące dach z rynną oraz elewacją, gwarantuje bezpieczne i sprawne użytkowanie systemu Galeco DACHRYNNA, które objęte jest gwarancją systemową.

Nowe i nieprzeciętne rozwiązanie od Galeco z pewnością pozwoli na realizację jeszcze śmielszych i designerskich projektów architektonicznych, co dla inwestorów ceniących sobie wysoki poziom estetyki będzie zdecydowanym atutem. Architekci również skorzystają na tej innowacji, gdyż Galeco dostarcza biblioteki CAD i BIM nowego produktu, dzięki którym w łatwy sposób będzie można wpisać w projekt system dachowy Galeco DACHRYNNA. Ponadto nowe rozwiązanie pozwoli puścić wodze fantazji i wzniesie kreatywność projektowania na wyższy poziom Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu 2w1 Klienci nie muszą się już martwić wyborem rynny i dachu, ponieważ ten system zapewnia im zintegrowane rozwiązanie, a do tego jedyne na rynku ukryte orynnowanie dedykowane również domom z okapem.