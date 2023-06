Galeco DACHRYNNA to nowatorski produkt, który doskonale prezentuje się w projektach nowoczesnych budynków. Jednak dla producenta nie tylko estetyka była kluczowa, ale również bezpieczeństwo, które zapewniają autorskie rozwiązania zaprojektowane specjalnie dla nowego systemu. W systemie zastosowane zostały także dodatkowe zabezpieczenia, dzięki którym jest on szczelny oraz trwały. Potwierdza to wieloletnia gwarancja udzielana przez producenta. Co świadczy o jego bezkompromisowości?

Zabezpieczenie końcowej części dachu

Pod pokryciem panelowym zaleca się stosowanie drugiej warstwy pokrycia dachowego w postaci membrany EPDM, którą układa się na całym obszarze od systemu rynnowego do zakończenia połaci dachowej. Jest to kluczowe i gwarantuje bezpieczne funkcjonowanie systemu zapewniając dodatkową warstwę ochrony dla budynku.

Membrana przeciwdziała potencjalnym przeciekom, które mogłyby wynikać z pracy konstrukcji dachu lub z uszkodzeń spowodowanych osuwającym się po połaci śniegiem.

Dla pełnego bezpieczeństwa Galeco rekomenduje dodatkowe stosowanie zapór przeciwśniegowych na połaci, a także kabli grzejnych w rynnach i rurach spustowych. Są to elementy wspomagające bezpieczeństwo dla inwestora i są niezbędne do uzyskania pełnej gwarancji systemowej.

Cyrkulacja powietrza

Ukryte systemy rynnowe zawsze wzbudzają wątpliwości dotyczące odpowiedniej wentylacji czy szczelności. Jednak już wcześniejszy system ukryty — Galeco BEZOKAPOWY był świetnym testem jakości i skuteczności działań marki.

W DACHRYNNIE również zostały wykorzystane rozwiązania, które zapewniają skuteczną cyrkulację powietrza. To chociażby specjalna konstrukcja systemu wentylacyjnego z wlotem powietrza w dolnej części paneli elewacyjnych. Panele są w tym miejscu dodatkowo zabezpieczane perforowaną listwą wentylacyjną. Dolnym elementem konstrukcji jest pas skroplinowy, który odprowadza skropliny wody poza obrys budynku. Rynna natomiast jest podtrzymywana ponad membraną i krokwiami przez zespół wsporników, dzięki czemu szczelina wentylacyjna biegnie nieprzerwanie pod całym poziomem rynnowym, a przepływ powietrza nie jest blokowany.

Montaż systemu

Rynny są łączone ze sobą na zasadzie klejonych połączeń Qnnect sprawdzonych wcześniej w innych rozwiązaniach z oferty producenta. Taki sposób połączenia gwarantuje najwyższą szczelność poziomu rynnowego. Co więcej, jest to system bardzo wydajny. Rynny mają prostokątny przekrój profilu o szerokości 190 mm, a rury spustowe — 80 x 70 mm. System jest w stanie obsłużyć powierzchnię dachu do 100 m2 przy jednej rurze spustowej zlokalizowanej na skraju, a nawet do 180 m2, jeśli rura spustowa jest umiejscowiona centralnie.

Więcej informacji na temat nowego systemu Galeco DACHRYNNA można znaleźć na stronie internetowej www.dachrynna.galeco.pl . Zachęcamy również do kontaktu z zespołem firmy, który chętnie odpowie na wszelkie pytania i rozwieje ewentualne wątpliwości.