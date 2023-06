Jak zmniejszyć koszt orynnowania?

Koszty orynnowania można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza z nich to sam projekt dachu. Od tego, jak będzie on duży oraz jaki jest stopień jego komplikacji, zależeć będzie to, jak wiele produktu będzie potrzeba do jego orynnowania. A ilość wpływa bezpośrednio na zwiększenie bądź zmniejszenie ceny.

Dlatego też chcąc obniżyć koszty, warto decydować się na proste konstrukcje, o niskim stopniu komplikacji. Z tego zresztą słyną nowoczesne projekty budynków, do których najczęściej używa się kwadratowych systemów rynnowych. Są one estetyczne, a dodatkowo podkreślają charakter budynku.

Odpowiednie rynny

Na rynku dostępne są kwadratowe systemy z PVC oraz stalowe. I to właśnie drugi czynnik wpływający na koszt orynnowania — typ i właściwości rynien, które wybieramy do realizacji projektu. Materiał jest najistotniejszym elementem wpływającym na cenę. Systemy z PVC są tańsze, niż stalowe, jednak charakteryzują się krótszą żywotnością. Równie istotne dla ceny są takie aspekty, jak liczba elementów, z których składa się produkt oraz jego dostępność (produkt na zamówienie jest droższy).

Bezproblemowy montaż

Trzecią kategorią, wpływającą na cenę jest montaż. Ilość elementów oraz czas potrzebny na montaż będą brane pod uwagę przy wycenie instalacji. Dlatego warto wybierać proste systemy, które montuje się łatwo i szybko.

Myśląc perspektywicznie, nie bez znaczenia jest także trwałość całego systemu. Ponieważ tylko solidny i wytrzymały system rynnowy uchroni nas przed nieplanowanymi naprawami czy wymianami poszczególnych elementów. Co, gdyby było potrzebne, w długiej perspektywie podniosłoby całościowy koszt orynnowania.

Ekonomiczne rozwiązania

Na szczęście producenci, świadomi wyzwań, przed jakimi stają dzisiejsi inwestorzy, starają się szukać na nie odpowiednich rozwiązań. Jednym z najbardziej atrakcyjnych pod kątem cenowym a jednocześnie trwałym i wysokiej jakości systemem rynnowym są produkty z linii Q STALYO — marki należącej do GALECO.

Dostępne są dwa rodzaje tych ekonomicznych systemów — Q STALYO PRO ze stali oraz Q STALYO MIX-PRO. Drugi model łączy stal i wysokiej jakości tworzywo sztuczne, co pozwala na jeszcze większe obniżenie kosztów produkcji i tym samym finalnej ceny produktu.

Symetryczna konstrukcja Q STALYO pozwoliła na ograniczenie liczby elementów do niezbędnego minimum. Systemy składają się maksymalnie z 20 rodzajów elementów. Ponadto w ofercie Q STALYO znajdują się uniwersalne zaślepki czy narożniki o kącie 90°. Rynny zaś łączy się dzięki opatentowanemu i innowacyjnemu systemowi Qnnect. Pozwala on na połączenie rynien bez wykorzystania łączników, za to za pomocą specjalnego kleju uszczelniającego. Wszystkie zastosowane rozwiązania, ułatwiają montaż i pozwalają na optymalizację kosztów.

Kupując produkty o wysokiej jakości, takie jak systemy rynnowe Q STALYO, możesz zaoszczędzić na długoterminowych kosztach utrzymania. Producent udziela na nie aż 25-letniej gwarancji.