Jaka była Pana pierwsza myśl, gdy usłyszał Pan o Galeco DACHRYNNA?

Dla mnie był to przejaw geniuszu Szczepana Buryło. Nie spodziewałem się, że rynek może osiągnąć taki poziom rozwoju, jeśli chodzi o sposób odprowadzania wody. Jakiś czas temu współpracowałem z Galeco wykorzystując świetny produkt, jakim jest system BEZOKAPOWY. Efektem tej współpracy był projekt domu Polska Zagroda. Wtedy myślałem, że dalej rynek już się nie posunie. Tymczasem, któregoś dnia Szczepan zadzwonił do mnie i poprosił, żebym się z nim spotkał, bo ma mi coś do pokazania.

To był projekt systemu DACHRYNNA?

Owszem. Szczepan pokazał mi rysunki przed startem produkcji, abym wyraził opinię na temat produktu. To był prawdziwy efekt „wow”. Byłem pewien, że rozwiązanie przyjmie się i to szybko. Dlatego nie wahałem się długo i postanowiłem wykorzystać DACHRYNNĘ do nowego projektu — Domu Słowiańskiego. Tak zostałem ambasadorem nowego produktu.

Jak Pana zdaniem ten innowacyjny system wpłynie na przyszłość architektury i budownictwa?

DACHRYNNA to jest pomysł, jakiego nie ma nigdzie indziej na świecie! Pierwszy raz na rynku powstał zintegrowany system 2w1, który łączy dach — w postaci panelu na rąbek z rynną ukrytą w jego strukturze oraz elewacji budynku. To jest wspaniałe uproszczenie procesu budowy, z którego wszyscy — zarówno architekci, jak i inwestorzy będą zadowoleni. Do tego jest to produkt estetyczny, dopasowany designem i kolorystyką do bieżących trendów. Myślę, że system DACHRYNNA zmieni całkowicie sposób projektowania i budowania budynków.

Z innowacjami zawsze jest tak, że są pionierzy w ich wykorzystaniu jak Pan oraz osoby, które uważają, że to może się nie sprawdzić. Co mógłby Pan powiedzieć o DACHRYNNIE, tym którzy nie są gotowi, aby korzystać z tego projektu?

Warto podkreślić, że oprócz wymienionych przeze mnie wcześniej korzyści, DACHRYNNA jest produktem bezpiecznym. Odprowadzanie wody czy szczelność pokrycia dachowego to jedne z najważniejszych aspektów przy budowie domu. Galeco zadbało o to wielowymiarowo. System ma bowiem dodatkowe zabezpieczenia. Pod pokryciem panelowym, na połaci dachu pomiędzy odcinkiem systemu rynnowego a zakończeniem okapu, instalowana jest druga warstwa izolacji z membrany EPDM. Co więcej, materiały użyte do stworzenia podkonstrukcji dachowej są trwałe i gwarantują stabilność całego systemu oraz długowieczność połaci. Jestem więc pewny, że jeszcze nieprzekonane osoby, szybko zmienią zdanie i zaczną korzystać z DACHRYNNY w swoich projektach.