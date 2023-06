Galeco ponownie triumfuje jako Budowlana Marka Roku oraz Champion Roku

Sukces Galeco w rankingu Budowlana Marka Roku potwierdza zaangażowanie marki w dostarczanie najwyższej jakości produktów i umocnienie się na pozycji lidera systemów rynnowych i dachowych.

— Jesteśmy niezmiernie dumni z otrzymania kolejny raz tytułów Budowlanej Marki Roku oraz Championa Roku — mówi Magdalena Buryło – Kierownik działu marketingu. — To ogromne uznanie dla pracy całego zespołu, który stale dąży do dostarczania najwyższej jakości, innowacyjnych produktów, które spełniają oczekiwania naszych klientów. Te nagrody stanowią dla nas motywację do dalszego rozwoju i doskonalenia naszych rozwiązań — podkreśla.

Ranking Budowlana Marka Roku, prowadzony jest od 2004 roku. To jedyny tego rodzaju ranking w Polsce, oceniający renomę i popularność marek w segmencie budowlanym na podstawie wyników ogólnokrajowych ankiet, przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie badawczej w każdej kategorii.

Ranking Budowlana Marka Roku jest uznawany za najbardziej wiarygodną i wszechstronną klasyfikację w Polsce, umożliwiającą identyfikację marek, które cieszą się największym uznaniem i popularnością w swoich segmentach. Badanie przeprowadzane jest w sposób niezależny, a respondenci wskazują marki w sposób spontaniczny, bez podpowiedzi zawartych w kwestionariuszu. Na podstawie ich odpowiedzi tworzone są raporty rynkowe dla każdego segmentu.

Aktualnie aż 82,3% osób planujących budowę lub remont domu jednorodzinnego preferuje produkty oznaczone logo Budowlanej Marki Roku. Ta wysoka wartość potwierdza, że tytuły mają duże znaczenie w branży budowlanej. Przedsiębiorstwa, które zdobywają te prestiżowe nagrody, mogą określać się mianem dostawców najlepszych produktów.