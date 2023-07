Koszty utrzymania rynien

Rynny stanowią kluczowy element infrastruktury każdego budynku, odbierają i zagospodarowują wodę opadową, dlatego nie warto oszczędzać na ich jakości. W zależności od materiału, z jakiego są wykonane, ceny rynien wahają się od 2.000 zł do 5.000 zł (co stanowi około 10-15 % wartości samego dachu).

Warto pamiętać, że im wyższa jakość systemów, tym późniejsze koszty utrzymania mogą być niższe. Bo inwestycja w system rynnowy nie ogranicza się jedynie do ich zakupu i instalacji. Należy uwzględnić także wydatki związane z ich regularną konserwacją, czyszczeniem czy ewentualnymi naprawami, które wpływają na ogólny koszt utrzymania domu.

Ekonomiczny wybór

Chcąc obniżyć przyszłe koszty, warto już przy wyborze systemów rynnowych zdecydować się na najlepsze rozwiązania. Takie gwarantuje firma Galeco, która oferuje wytrzymałe, trwałe, stworzone z dobrej jakości materiałów z długoletnią gwarancją systemy rynnowe. Dodatkowo, systemy nowej ekonomicznej marki Q STALYO, z grupy Galeco są nie tylko łatwe w montażu, ale także utrzymują wysoką jakość. W Q STALYO wprowadzono opatentowany sposób łączenia rynien w postaci rozwiązania Qnnect, dwustronne narożniki oraz ograniczono ilość elementów. Te cechy sprawiają, że systemy rynnowe Q STALYO prezentują się estetycznie, oferując kwadratowe systemy rynnowe o przystępnej cenie, przy jednoczesnej wysokiej jakości i trwałości. W rezultacie, utrzymanie tych systemów jest tańsze niż w przypadku mniej jakościowych rozwiązań. Aby zobaczyć, jakie oszczędności można osiągnąć, warto przeanalizować koszty związane z konserwacją i ewentualną późniejszą wymianą systemów rynnowych.

Koszt czyszczenia rynien

Regularne czyszczenie stanowi jeden z kluczowych elementów utrzymania systemu rynnowego. Zalecane jest, aby przeprowadzać je przynajmniej dwa razy w roku. Koszt takiej operacji, jeśli zlecamy go fachowcom, zależy od wielu czynników, np. dostępności rynien czy wielkości systemu. Zazwyczaj należy nastawić się na koszt średnio 10 zł za 1 mb rynny oraz około 70 zł za udrożnienie punktu rury spustowej. Koszty rosną, jeśli potrzebna jest naprawa lub wymiana poszczególnych elementów.

Koszt naprawy rynien

Z biegiem czasu rynny słabej jakości mogą ulegać uszkodzeniom, takim jak pęknięcia czy przecieki (które mogą wynikać ze słabego materiału wsadowego, z którego wykonano rynnę). Koszt naprawy zależy w tym przypadku od rodzaju i zakresu uszkodzeń.

Uszkodzenia mechaniczne są też dużo bardziej widoczne na powłoce połyskującej, systemy Q STALYO są wykonane przy zastosowaniu blach z delikatną strukturą, która pierwsze wrażenie robi jakby kolor był w pół-macie. Dodatkowo rynny Q STALYO jako nieliczne na rynku są dostarczane na budowę zabezpieczone folią na całej swojej powierzchni więc ryzyko uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu są ograniczone do minimum. Jeżeli już przytrafią nam się uszkodzenia, to naprawa małego pęknięcia może kosztować około 100-200 złotych, podczas gdy wymiana danego odcinka rynny może sięgać nawet 1000 złotych lub więcej. Dodatkowo może się okazać, że niektóre elementy systemu nie są już produkowane, a to może prowadzić do zwiększenia kosztów wymiany.

Koszt wymiany rynien

W pewnym momencie może okazać się, że rynny są na tyle uszkodzone, że bardziej opłaca się je wymienić, niż naprawiać. Koszt wymiany rynien ponownie zależy od materiału, z jakiego są one wykonane (np. PCV, stal, aluminium, miedź), oraz od rozmiaru i konfiguracji domu. Tu koszty mogą być porównywalne z pierwotnym montażem rynien. Nie możemy zapomnieć, że na taką okoliczność system Q STALYO mają w swojej ofercie rynnę symetryczną, czyli potencjalnie rynnę możemy zdemontować obrócić o 180 st. i zamontować ponownie stroną, która pierwotnie była zwrócona do budynku. Znacząco może ograniczyć to koszty wymiany całego orynnowania.

Dlatego chcąc zapewnić sobie tańszą przyszłość, warto już na etapie zakupu rynien wybierać sprawdzone rozwiązania, takie jak Q STALYO od firmy Galeco.