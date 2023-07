Czy rynny w domu są konieczne?

Rynny pełnią szereg istotnych funkcji w każdym budynku. Pomimo że często nie zwraca się na nie uwagi, są niezbędne dla zachowania dobrego stanu budynku i jego otoczenia.

Dbałość o fundamenty

Bez zamontowania rynien, woda deszczowa spadałaby bezpośrednio z dachu na ziemię, gdzie gromadziłaby się wokół fundamentów domu. W rezultacie wilgoć mogłaby doprowadzić do uszkodzeń fundamentów, a nawet do poważnych problemów strukturalnych, takich jak pęknięcia i osiadanie gruntu. Rynny chronią więc fundamenty, przekierowując wodę do przygotowanych specjalnie do tego celu odpływów.

Czysta elewacja

Kolejnym ważnym zadaniem rynien jest ochrona elewacji budynku. Brak rynien mógłby spowodować, zmywanie farby czy tynku z elewacji przez wodę deszczową, prowadząc tym samym do jej zniszczenia. Rynny zapobiegają także powstawaniu plam i smug na elewacji, które mogą negatywnie wpływać na estetykę budynku.

Ochrona dachu

Odpowiednie odprowadzanie wody jest także niezbędne dla ochrony samego dachu. Woda, która się na nim gromadzi, nieuchronnie doprowadziłaby do uszkodzeń pokrycia. W skrajnych przypadkach nadmiar wody może prowadzić do zawilgocenia dachu i powstawania pleśni.

Ukryte rynny

Rynny przyczyniają się do komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Co jednak jeśli wystające elementy rynien wpływają negatywnie na wizualną stronę bryły budynku? Wówczas, zamiast z nich rezygnować lepiej sięgnąć po innowacyjne rozwiązania takie jak Galeco BEZOKAPOWY.

System został zaprojektowany specjalnie do budynków bez wysunięcia w okapie. Jego głównymi zaletami są maskownica, która zasłania rynny, tworząc iluzję gładkości okapu, a także pion spustowy zabudowany w warstwie termoizolacyjnej. Prostokątny profil rynny i rury dopasowuje się optymalnie do elewacji, nie tylko podkreślając jej estetykę, ale także zwiększając wydajność systemu. System dzięki podwyższonej szczelności, m.in. zastosowaniu mufy z uszczelkami oraz zabezpieczeń przed wilgocią w przypadku montażu pionu spustowego w warstwie izolacyjnej, przy poprawnym montażu, jest całkowicie bezpieczny i nienarażony na przecieki.

Estetyka wykonania, z kwadratowym kształtem rynny i rury spustowej oraz zastosowaniem maskownicy, pozwala na harmonijne włączenie systemu do nowoczesnej bryły budynku przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich korzyści płynących z posiadania rynien.