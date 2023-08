Galeco nieustannie ewoluuje i rozwija swoją ofertę, wprowadzając coraz to nowe produkty i innowacyjne rozwiązania. Marka stale poszukuje również możliwości udoskonalenia swoich systemów, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów i dynamicznym trendom w branży. Galeco wprowadza na rynek nowe technologie oraz produkty, które zapewniają doskonałą jakość, trwałość i estetykę, nie tylko w obszarze systemów rynnowych, ale także pokryć dachowych. Oto dowody!

DACHRYNNA

Galeco DACHRYNNA to innowacyjne rozwiązanie, które łączy w sobie panel na rąbek zintegrowany z systemem rynnowym ukrytym w jego strukturze oraz elewacji budynku. Jego najważniejsze cechy to doskonałe dopasowanie do różnych typów dachu, wysoka estetyka i harmonijny wygląd, co jest szczególnie ważne przy nowoczesnych bryłach budynków. Równie istotne jest bezpieczeństwo, szczelność i trwałość systemu, dzięki wykorzystanym w nim dodatkowym zabezpieczeniom. Choć cała konstrukcja wydaje się dość skomplikowana, to jej montaż jest wyjątkowo łatwy, a wsparcie producenta dla dekarzy i architektów pozwala na rozwianie wszelkich wątpliwości co do wykorzystania nowego produktu. To jedyne takie rozwiązanie na rynku w skali globalnej, które naprawdę zachwyca!

BROSA

Galeco BROSA to uniwersalna blachodachówka modułowa. System wyróżnia się estetycznym designem i symetrycznymi przetłoczeniami, które doskonale komponują się zarówno z nowoczesnymi, jak i tradycyjnymi projektami budynków. Dostępna jest w dwóch wykończeniach powierzchni — gładkim i z mikrofalą, co zapewnia uniwersalną stylistykę pokrycia.

Co wyróżnia blachodachówkę modułową BROSA? Nowoczesność i estetyka, dzięki ponadczasowemu kształtowi blachodachówki, która doskonale pasuje do różnorodnych budynków. Do produkcji użyto stali GreenCoat® Crown dedykowanej do dachów modułowych, która charakteryzuje się wysoką trwałością, powtarzalnością koloru i odpornością na korozję, a przy tym jest zgodna z ekologicznymi standardami.

Jest ona również bezpieczna w transporcie, dzięki modułowej formie i profesjonalnemu pakowaniu, a symetryczne panele umożliwiają elastyczność montażu i minimalizację odpadów. Dodatkowo Galeco oferuje na produkt wieloletnią gwarancję, która jest odzwierciedleniem trwałości i solidności BROSY.

RIGA

Galeco RIGA to nowoczesna blachodachówka modułowa, którą charakteryzuje estetyczny wygląd, prosty kształt i nowoczesny design. Dodatkowo Galeco RIGA jest przyjazna środowisku, za sprawą powłoki bazującej na biotechnologii.

Dzięki symetrycznym panelom jej montaż jest prosty, a niewielkie wymiary ułatwiają transport, minimalizując ryzyko deformacji. Ponadto modułowa forma blachodachówki pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej, zapewniając jednocześnie dostępność produktu „od ręki”.

O wyjątkowości RIGI świadczy także imponująca gwarancja od Galeco — 40 lat gwarancji technicznej i 15 lat gwarancji estetycznej!

Odwodnienie dachów płaskich

W systemach odwodnienia dachów płaskich kluczowym elementem jest lekka, elastyczna i łatwa w montażu membrana EPDM, która zapewnia wyjątkową trwałość.

Systemy odwodnienia dachów płaskich Galeco cechuje doskonała jakość wykonania i starannie dobranych materiałów. Dzięki temu zapewniają one wysoką termoizolacyjność oraz odporność na promienie UV. To z kolei gwarantuje ochronę przed wodą i wilgocią, a także optymalne warunki termiczne wewnątrz budynku.

Nie bez znaczenia jest także estetyka, o którą zadbała marka. Galeco umożliwia harmonijne połączenie dachów płaskich z różnymi kształtami rur spustowych, takimi jak rury kwadratowe lub tradycyjne, okrągłe rury spustowe. Dzięki temu systemy te są elastyczne i pozwalają na dopasowanie do indywidualnych preferencji.

Szeroki wybór i doskonała oferta to dla klientów pewność, że wybierając produkty Galeco, otrzymują najnowsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania, które spełnią ich oczekiwania na najwyższym poziomie.