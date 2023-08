Recykling wody prosto z rynien

Polska ma zapasy słodkiej wody na poziomie zbliżonym do Egiptu. Dlatego tak naprawdę każdy, kto może powinien korzystać z deszczówki.

Podłączenie zbiornika

Najefektywniejszym sposobem gromadzenia wody deszczowej jest odbieranie jej z rynien budynku. Aby to zrobić, wystarczy rynnę odpływową wyposażyć w odzyskiwacz deszczówki, który wyłapie ją i skieruje do spustu. Możesz połączyć go elastyczną rurką lub wężem ogrodowym z ustawionym w pobliżu zbiornikiem.

Pojemność zbiornika powinna być dostosowana do ilości opadów w Twoim regionie. Co może być zbiornikiem? Plastikowa beczka, specjalne pojemniki z kranikiem i złączem do podłączenia węża, a nawet kosze na odpady. Nie powinno korzystać się z pojemników metalowych, które mogą korodować i tym samym zanieczyścić zebraną wodę.

Po wyborze zbiornika należy znaleźć na niego miejsce. Takie, gdzie będzie łatwy dostęp do rynny, możliwość łatwego monitorowania poziomu wody oraz bezproblemowe korzystanie ze zbiornika.

Szczelność i czystość

Po zamontowaniu należy sprawdzić szczelność połączenia. Możesz także do montażu zatrudnić profesjonalną ekipę, aby mieć pewność, że wszystko będzie działać poprawnie.

Po podłączaniu zbiornika na deszczówkę do rynny pierwszym krokiem jest dokładne jej oczyszczenie. Celem usunięcia wszelkich gałązek, liści czy innych zanieczyszczeń, które mogłyby zapchać system. Użyj do tego specjalnych miękkich szczotek i narzędzi do czyszczenia rynien. Sprawdź również, czy rynna nie ma żadnych dziur, pęknięć czy innych uszkodzeń — jeśli tak, koniecznie wymień ją na nową.

Korzystanie z deszczówki

Deszczówka jest miękka, dzięki czemu idealnie nadaje się do wielu zastosowań. Można jej używać do podlewania kwiatów i roślin, a także do mycia samochodów, elewacji budynków, rowerów czy podjazdów.

Zbieranie i wykorzystywanie deszczówki to nie tylko praktyczne, ale także ekologiczne rozwiązanie. Odprowadzając wodę z rynien do zbiornika, można oszczędzić kilkadziesiąt litrów bieżącej wody miesięcznie, a tym samym również pieniądze. To idealne rozwiązanie dla osób z domem, działką czy ogrodem, którzy myślą ekonomicznie i ekologicznie.

Wsparcie od Galeco

W trakcie budowy domu warto zainwestować w solidne i sprawdzone systemy rynnowe Galeco, które przez długie lata będą efektywnie zbierać wodę deszczową dla Ciebie i Twoich bliskich. Systemy rynnowe Galeco, dostępne zarówno w wersji stalowej, jak i PCV, są objęte długoterminową gwarancją, dlatego po ich zamontowaniu, zbieranie wody będzie naprawdę bezproblemowe.

Co więcej, firma oferuje szeroki asortyment łapaczy wody deszczowej. Model z praktycznym złączem do węża ogrodowego jest dostępny w ramach dwóch linii produktów: Galeco STAL oraz Galeco LUXOCYNK. Wyłapywacz został zaprojektowany tak, aby idealnie pasował do rur spustowych o średnicy 90 mm lub 100 mm.

Innym dostępnym rozwiązaniem jest łapacz przystosowany do systemów rynnowych Galeco wykonanych z PVC. Dzięki unikalnej konstrukcji, łapacze te są wyjątkowo efektywne w zbieraniu wody deszczowej. Sprawdź sam, jak łatwo jest zbierać i wykorzystywać deszczówkę dzięki Galeco!