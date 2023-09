Utylizacja rynien po demontażu

Zanim zdecydujesz się na utylizację rynien, zidentyfikuj, z jakiego materiału zostały one wykonane. Najpopularniejsze materiały to:

Jak sprawdzić, z jakiego materiału stworzone są rynny?

Nie zawsze na podstawie samego wyglądu można określić, z jakiego materiału wykonane są rynny. Dlatego warto przeprowadzić krótki test, angażując do tego różne zmysły. Oto kilka sposobów, które pomogą znaleźć właściwą odpowiedź:

uderzenie w rynnę może również dostarczyć wskazówek co do jej materiału. Rynny aluminiowe mają inny dźwięk niż stalowe czy miedziane. Jednak test ten dla niewprawnego ucha może nie być wystarczający jeśli Twoje rynny nie są w najlepszym stanie, możesz zauważyć na nich przebarwienia. Stal rdzewieje, tworząc charakterystyczne czerwono-brązowe plamy. Na aluminium, choć jest to materiał odporny na korozję, może reagować z tlenem w atmosferze, przez co na powierzchni tworzy się warstwę tlenku aluminium — w postaci białych lub szarych nalotów. Miedź z kolei wytwarza zielonkawą patynę.

Jeśli wciąż nie jesteś pewny, z jakiego materiału wykonane są Twoje rynny, warto skonsultować się z fachowcem w dziedzinie budownictwa lub z firmą montującą rynny, eksperci Galeco chętnie Ci w tym pomogą.

Gdzie oddać zużyte rynny?

Rynien nie powinno się wyrzucać na śmietnik. Zamiast tego warto poszukać odpowiednich sposobów na ich recykling.

Skup metali

Jeśli Twoje rynny są wykonane z metalu, możesz je sprzedać w punktach skupu metali. Nie tylko przyczynisz się w ten sposób do recyklingu surowców, ale też zyskasz korzyści finansowe — skupy metalu płacą bowiem za dostarczone surowce.

Punkty selektywnej zbiórki odpadów

Dla rynien plastikowych najlepszym miejscem jest punkt selektywnej zbiórki odpadów. Upewnij się, że oddajesz je w odpowiedniej sekcji przeznaczonej do zbiórki tworzyw sztucznych.

Firmy specjalizujące się w recyklingu

Istnieją firmy, które specjalizują się w recyklingu konkretnych materiałów. Zwróć się do lokalnych firm recyklingowych, które mogą przyjąć Twoje zużyte rynny i odpowiednio je przetworzyć.

Alternatywne zastosowania

Zastanów się, czy zużyte rynny nie mogą znaleźć nowego zastosowania. Czasem można je wykorzystać m.in. do tworzenia ogródków wertykalnych, składania małych mebli czy innych domowych projektów DIY.

Co po demontażu?

Demontaż i oddanie starych rynien do recyklingu jest dość czasochłonnym zajęciem. Dlatego wymieniając rynny na nowe, warto wybierać te od sprawdzonych producentów, takich jak Galeco. Produkty marki charakteryzują się wysokiej jakości materiałami, z których są wykonane oraz długotrwałą gwarancją. Dla systemów rynnowych z PVC to nawet 15 lat gwarancji, dla tych ze stali aż 35 lat. A to pewność spokoju, oszczędności i pozytywnego oddziaływania na środowisko.