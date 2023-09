BROSA w języku islandzkim oznacza „uśmiech”, który zgodnie z hasłem „uśmiech na deszcz” jest fundamentalną wartością Galeco. Uśmiech z pewnością pojawi się także na twarzach inwestorów i dekarzy, gdy zobaczą możliwości nowego produktu od Galeco.

Ekologiczna

Jednym z kluczowych trendów obecnych w architekturze jest dążenie do tworzenia projektów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście wybór Galeco BROSA to krok w stronę ekologicznego budownictwa.

Blachodachówka wykonana jest z najwyższej jakości stali GreenCoat® Crown BT. Dodatkowo pokryta jest powłoką opartą na szwedzkim oleju rzepakowym, zastępującym składniki ropopochodne. Jest to unikalne rozwiązanie na rynku, które łączy w sobie trwałość, odporność na korozję i powtarzalność koloru z ekologicznym podejściem.

Estetyczna

BROSA wyznacza też nowe kierunki w kwestii stylistyki pokryć dachowych, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na eleganckie, ale wciąż uniwersalne rozwiązania.

Dostępna w dwóch wariantach powierzchni — gładkim i z mikrofalą — umożliwia stworzenie spójnej estetyki z różnorodnymi stylami architektonicznymi. To idealny wybór nie tylko do nowoczesnych, minimalistycznych brył, ale także do budynków o tradycyjnym charakterze, któremu inwestorzy chcą nadać nowego wyglądu.

Ekonomiczna

BROSA odpowiada także na potrzeby odbiorców, marzących o szybkim procesie budowy i wykończenia domu, przy jednoczesnej dbałości o budżet inwestycji. Jej modułowa konstrukcja nie tylko ułatwia transport i montaż, ale także pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej. Moduły można montować w dowolnym kierunku, co przekłada się na efektywność, jak i na cenę montażu.

Wytrzymała

W świecie, gdzie kluczowe znaczenie ma trwałość i niezawodność, Galeco zadbało również i o ten aspekt. Środkowe przetłoczenie znajdujące się na produkcie wzmacnia profil panelu, niwelując zjawisko falowania blachy i tym samym zwiększając jej trwałość. Galeco oferuje na blachodachówkę BROSA 40-letnią gwarancję techniczną oraz 15-letnią gwarancję estetyczną.

Jak więc widać blachodachówka modułowa Galeco BROSA to nie tylko estetyka i uniwersalność, ale przede wszystkim wyraz adaptacji do dynamicznie zmieniających się trendów na rynku architektonicznym.