Co najpierw: rynny czy dach?

Podjęcie decyzji o kolejności montażu powinno być podyktowane kilkoma aspektami. Przede wszystkim warto pamiętać, że główną funkcją rynien jest odprowadzanie wody opadowej z dachu. Zapobiegają one tym samym uszkodzeniom fundamentów i elewacji budynku. Dlatego też wydaje się, że rynny powinny być montowane po tym, gdy został położony dach. Czy aby na pewno?

Bezpieczeństwo i dopasowanie

Instalacja rynien przed zakończeniem prac na dachu mogłaby narazić je na uszkodzenia spowodowane pracami budowlanymi bądź upadającymi odłamkami. Chronienie rynien przed takimi czynnikami jest nie tylko kwestią oszczędności czasu, ale również pieniędzy.

Warto również pamiętać, że dokładne dopasowanie rynien do kształtu dachu jest kluczem do skutecznego odprowadzania wody. Zmiany w projekcie lub nieprzewidziane komplikacje mogą wymagać późniejszych modyfikacji w systemie rynnowym, co generuje dodatkowe koszty i pracę.

Estetyka z kolei jest ważnym czynnikiem w każdym projekcie budowlanym. Montując dach przed rynnami, profesjonaliści mają możliwość dokładnego dopasowania rynien do stylistyki dachu oraz całościowej koncepcji architektonicznej budynku. To pozwala na tworzenie spójnych i estetycznych rozwiązań.

Od więźby do rur spustowych

Z wielu praktycznych powodów zaleca się, aby najpierw zająć się dachem. Jednak dach i rynny tworzą nierozerwaną całość, a w związku z tym ich montaż też jest ze sobą połączony. Przyjrzyjmy się temu procesowi krok po kroku.

Najpierw stawiana jest konstrukcja dachowa. Następnie układane są warstwy dachu – na przykład membrana czy pełne deskowanie. W dalszej kolejności wykonywane są obróbki blacharskie, które obejmują np. obkładanie deski doczołowej blachą.

Do tej deski właśnie przytwierdza się haki doczołowe, na których potem montuje się rynnę. Zatem w zależności od typu pokrycia dachowego — niektóre elementy, takie jak pas nadrynnowy czy haki, powinny zostać zamontowane przed położeniem pokrycia dachowego na przygotowanej konstrukcji.

Wszystkie powyższe porady mają zastosowanie jednak w przypadku tradycyjnych rozwiązań. Dzisiejszy rynek systemów rynnowych oferuje, tak rewolucyjne rozwiązania, że proces montażu rynien należy czasem rozpocząć jeszcze przed położeniem dachu, czy też warstwy elewacji budynku. Jednym z nich jest Galeco DACHRYNNA.

Zintegrowany system

Galeco DACHRYNNA to dach w postaci panelu na rąbek zintegrowany z systemem rynnowym ukrytym w jego strukturze oraz w elewacji budynku. To wyjątkowe podejście, łączy w sobie funkcję odprowadzania wody i estetykę, eliminując widoczne elementy tradycyjnych rynien. Dzięki temu dach oraz rynna stanowią spójną całość, gwarantując idealne dopasowanie. System DACHRYNNA jest doskonałym wyborem zarówno dla domów z dachem okapowym, jak i bezokapowym.

Jego unikatowa formuła sprawia, że wszystkie dotychczasowe zasady montażu przestają obowiązywać. Jednak doradztwo, szkolenia i specjalistyczne materiały dla architektów i dekarzy, które udostępnia Galeco sprawią, że kolejność montażu będzie oczywista!