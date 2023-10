Jak zidentyfikować wyciek w rynnie?

Warto pamiętać, że w przypadku rynien lepiej zapobiegać niż naprawiać. Dlatego też odpowiednie czyszczenie i serwisowanie rynien będzie miało duży wpływ na ich stan techniczny.

Czyszczenie rynien

Rynny warto czyścić regularnie, najlepiej dwa razy do roku. Tak, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, takie jak liście, kurz czy pył. Możemy do tego użyć miękkiej szczotki najlepiej teleskopowej, specjalnej plastikowej łopatki i skrobaka, a przy większych zanieczyszczeniach użyć po prostu rąk. Warto także wypłukać zanieczyszczenia wodą pod ciśnieniem, która usunie błoto, drobiny piasku i pył, zalegające na dnie rynien.

Ochrona przed niedrożnością

Pomocne w utrzymaniu dobrego stanu rynien, będą siatki o drobnych oczkach, wtedy zagrożenie niedrożnością będzie praktycznie zminimalizowane do zera. Jednak instalację siatek trzeba uwzględnić już na etapie projektowania orynnowania. Gdy chcemy zabezpieczyć już istniejący system, skuteczną alternatywą będą koszyczki do rynien, które wystarczy zamontować u ujścia rynny. Znajdziesz je w ofercie Galeco.

Identyfikacja wycieku

Odpowiednio serwisowane i czyszczone rynny ograniczają możliwości wycieku. Jeśli jednak pomimo konserwacji podejrzewasz wyciek warto wiedzieć, jak go zidentyfikować. Jednym ze sposobów sprawdzenia szczelności rynien jest zatkanie otworu odpływowego i napełnienie go do połowy wodą. Obserwuj czy nie ma przecieków, jeżeli się pojawiają, zaznacz, w których miejscach. Po spłynięciu wody sprawdź czy nie pozostają na jej powierzchni oczka wodne.

Jeżeli woda wycieka z rynny, a nie widać pęknięcia lub dziury warto sprawdzić nieszczelności na złączeniach rynny, które mogą wynikać z rozsunięcia się tych elementów. Sprawdź również uszczelki. Być może są one uszkodzone i będą wymagać wymiany?

Innym sposobem, na zidentyfikowanie stanu rynien, jest monitoring dronem. Drony są wyposażone w zaawansowane technologie takie, jak termowizja. Dzięki czemu pozwolą szybko wykryć miejsce awarii oraz stan techniczny rynien. Są też niezastąpione, jeżeli trzeba sprawdzić rynny w wysokich budynkach i przy skomplikowanych konstrukcjach dachowych.

Ukryte systemy rynnowe

Osoby, które decydują się na montaż ukrytych systemów rynnowych, takich jak np. Galeco BEZOKAPOWY czy Galeco DACHRYNNA, często mają wątpliwości czy taki system nie będzie problematyczny przy konserwacji. Na szczęście nawet w przypadku tak nowatorskich systemów sposoby czyszczenia czy identyfikacji przecieków są tradycyjne. W dodatku we wspomnianych systemach wprowadzone zostały dodatkowe zabezpieczenia przed przeciekaniem i nieszczelnością, co potwierdza długoletnia gwarancja producenta.

Naprawa wycieku

Naprawa wycieku w rynnie nie jest rzeczą trudną, wymaga jednak odrobiny czasu. Najlepiej proces ten powierzyć specjalistom, tak aby przeprowadzić go sprawnie i skutecznie. To, co możesz zrobić samodzielnie, by jak najrzadziej dopuszczać do wycieków to wspomniana konserwacja i regularna kontrola systemów rynnowych.