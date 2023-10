Ogrzewanie rynny jest niezwykle przydatne, gdy temperatura spada poniżej zera, ale i w trakcie roztopów. Dzięki kablom grzejnym unikamy wielu problemów, takich jak zamarzanie rur od wewnątrz, ale nie tylko.

Korzyści ze stosowania kabli grzejnych

Pogoda w Polsce staje się coraz bardziej nieprzewidywalna. Choć zimy potrafią być łagodne, to zdarzają się także siarczyste mrozy. Wówczas woda w rynnach i na dachach zamarza, co może powodować wyrwy i uszkodzenia w wyniku obciążenia lodem. Zamarznięta woda zwiększa swoją objętość, co może doprowadzić do pęknięcia rynny i zalania elewacji.

Śnieg zasypuje i uniemożliwia prawidłowe działanie rynien, a sople na krawędziach mogą nawet zagrażać życiu przechodniów. We wszystkich tych sytuacjach pomocne będą kable grzejne, które zapobiegają powstawaniu lodu i gromadzeniu się śniegu w rynnach i rurach spustowych, włączając się automatycznie, kiedy temperatura spada poniżej zera lub występuje opad śniegu.

Rodzaje kabli grzejnych

Istnieją dwa rodzaje kabli grzejnych. Pierwsze to tzw. kable stałooporowe. Ich nazwa wzięła się od sposobu funkcjonowania. Są to kable o stałej mocy w ciągu całego czasu pracy. Co przekłada się również na stałą temperaturę. Ważnym ograniczeniem kabli stałooporowych jest fakt, że nie można ich ciąć. Powoduje to potrzebę dokładnego obliczenia ilości metrów potrzebnych do ogrzania rynien.

Drugim typem kabli są tzw. samoregulujące, zwane także inteligentnymi. Dzięki materiałowi, który zmienia swój opór w zależności od temperatury otoczenia. Przewód grzeje tym mocniej, im zimniej jest na zewnątrz. Można go także ciąć w zależności od potrzeby, a także bez obawy przegrzania montować tak, aby kable się stykały bądź nawet krzyżowały. Takie właśnie są kable grzejne od Galeco Elektra SelfTec PRO. Służą one do ochrony przed śniegiem i lodem zarówno rynny półokrągłe, jak i kwadratowe, a także rury spustowe i koryta dachowe.

Co ważne kable można montować zarówno na rynnach metalowych, jak i z tworzyw sztucznych. Stosując zaś ogrzewanie rynnowe, masz pewność, że nawet zimą będą one drożne i spełnią swoją funkcję.

O czym pamiętać przy wyborze kabli grzejnych?

Nie tylko rodzaj kabli wpływa na ostateczny wybór. Kable trzeba dobrać pod wymiar całego orynnowania. Im dłuższa jest rynna i rury spustowe tym dysproporcja ceny się zmniejsza.

Jeżeli masz problem z obliczeniem długości kabli, skontaktuj się z fachowcami Galeco, którzy podpowiedzą Ci, jaki rodzaj kabli oraz jaka ich długość będzie najlepsza do Twojego systemy rynnowego.