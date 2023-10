Jak zaoszczędzić na montażu rynien?

Rynny są na tyle istotnym elementem budynku, że wszelkie próby oszczędności na jakości produktu z miejsca należy odrzucić. Gwarancja producenta, materiał, z którego wykonany jest produkt oraz solidny montaż to gwarancja szczelnego i sprawnego systemy rynnowego. Nie oznacza to jednak, że przy wyborze i montażu rynien nie da się zaoszczędzić. Są na to skuteczne sposoby

Zestaw do planowania

Zanim rozpoczniesz zakupy, dokładnie zmierz obszar, na którym mają być zamontowane rynny. Odpowiednie przygotowanie pozwoli uniknąć kosztów związanych z zakupem nadmiarowych lub niepasujących elementów.

Producenci oferują także gotowe zestawy do montażu rynien, które są tańsze niż zakup poszczególnych elementów osobno. Takie rozwiązanie jest nie tylko ekonomiczne, ale również zapewnia kompatybilność wszystkich części.

Sezon na okazje



Producenci oraz sklepy budowlane często oferują atrakcyjne promocje na systemy rynnowe. Warto być na bieżąco z takimi ofertami, aby zakupić potrzebne materiały w niższej cenie.



Montaż rynien poza sezonem wiosenno-letnim również może być korzystniejszy finansowo. A przy zmieniających się warunkach pogodowych w Polsce całkiem możliwy. Wielu wykonawców oferuje wówczas niższe stawki na montaż.



Ekonomiczne systemy rynnowe



Warto również skorzystać z nowoczesnych rozwiązań, które oferuje rynek. Niektóre systemy są stworzone właśnie po to, aby pomóc Ci zaoszczędzić. Tę funkcję spełniają systemy Q-STALYO od Galeco.

Kluczem do oszczędności jest tu minimalizm w konstrukcji. Systemy Q STALYO zostały zaprojektowane w taki sposób, by ograniczyć liczbę potrzebnych elementów do minimum. Maksymalnie składają się one z 20 różnych części, w tym uniwersalnych zaślepek czy narożników o kącie 90°. Dzięki temu montaż jest tańszy, szybszy i prostszy. A łatwiejszy montaż, to niższe jego koszty.

Jednak najważniejszym atutem Q-STALYO jest zastosowanie opatentowanego systemu łączenia Qnnect. Pozbawiony tradycyjnych łączników, bazuje na specjalnym kleju uszczelniającym i listkach montażowych. W praktyce oznacza to nie tylko skrócenie czasu pracy, ale także gwarancję trwałości i bezpieczeństwa, na którą producent daje aż 25 lat!

W ofercie marki Galeco dostępne są dwa systemy Q-STALYO PRO – wykonany w całości ze stali oraz Q-STALYO MIX-PRO, który łączy stalowe rynny z pionami spustowymi z tworzywa. Oba są systemami prostokątnymi, idealnie wpisującymi się w nowoczesne projekty budynków.

Dzięki zastosowaniu nowatorskich technologii montaż systemu staje się szybki i bardziej ekonomiczny. Ponadto wybór odpowiednich materiałów, takich jak stal i wysokiej jakości tworzywo sztuczne, przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji. Dlatego wybierając Q STALYO, inwestujesz w trwałość i jakość, jednocześnie dbając o swój budżet.