Dachy modułowe to nowoczesne lekkie, pokrycia dachowe składające się z prefabrykowanych, stalowych paneli czy modułów. Dzięki temu każdy z elementów jest identyczny i spełnia określone standardy jakości. Moduły te są następnie montowane na dachu, tworząc spójną i trwałą całość.

Szybki i prosty montaż

Dachy modułowe wpisują się w nowoczesne trendy architektoniczne, łącząc w sobie elegancję z funkcjonalnością. Montaż dachu jest znacznie szybszy i prostszy od tradycyjnych metod. Wszystko ze względu na to, że dachy modułowe, takie jak np. blachodachówka modułowa Galeco BROSA, sprzedawane są formie arkuszy o niewielkich wymiarach.

Dekarz nie musi rozkładać wszystkich arkuszy, by dopasować je do siebie, a dodatkowo w razie potrzeby może każdy dociąć podczas samego montażu. Jest to prosty proces, nie wymagający dodatkowych obróbek. To sprawia, że pokrycia modułowe idealnie sprawdzają się na dachach wielospadowych i w skomplikowanych konstrukcjach.

Wytrzymałość i estetyka

Dach modułowy jest lekki, dzięki czemu można go użyć wszędzie tam, gdzie dachówka ceramiczna czy betonowa byłaby za ciężka. Jednocześnie mimo swojej niewielkiej wagi, blachodachówki modułowe są bardzo wytrzymałe ze względu na stal, z której zostały wykonane oraz przetłoczenia na jej powierzchni.

Równie istotny jest aspekt wizualny, który w przypadku dachów modułowych jest zbliżony do efektu, jaki dają dachówki ceramiczne. Przy czym koszty w przypadku dachów modułowych są znacznie mniejsze. Nie tylko ze względu na cenę samego produktu, ale także na szybkość montażu czy łatwość transportu.

Wieloletnia gwarancja

Warto pamiętać, że mimo wielu zalet, nie wszystkie dachy modułowe są tej samej jakości. Ważne jest, aby wybrać renomowanego producenta, który oferuje długoletnią gwarancję na swoje produkty. Tak, jak Galeco dla blachodachówki modułowej BROSA, na którą producent daje 40-letnią gwarancję techniczną oraz 15-letnią gwarancję estetyczną.

Blachodachówka modułowa BROSA ma ponadczasowy kształt, który doskonale integruje się z różnorodnymi projektami architektonicznymi, zarówno nowoczesnymi, jak i bardziej tradycyjnymi. Znaczącym wyróżnikiem produktu na tle konkurencji, jest zastosowanie innowacyjnej stali GreenCoat® Crown BT, wzbogaconej technologią bazującą na biotechnologii.

Blachodachówka BROSA charakteryzuje się trwałością koloru i odpornością na korozję. Dodatkowo unikalna konstrukcja, ze wzmocnionym profilem i symetrycznym kształtem paneli, nie tylko zapewnia jej trwałość, ale także sprawia, że montaż jest bardziej ekonomiczny, a ilość odpadów zminimalizowana.