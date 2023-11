Ekologiczne rozwiązania w branży rynnowej i dachowej

Marki mają do odegrania ogromną rolę w niwelowaniu negatywnych skutków działalności człowieka na środowisko. Nie jest to kwestia mody czy dopasowania się do oczekiwań konsumentów, ale czynnik wpływający na być albo nie być współczesnego świata. Branża rynnowa i dachowa stara się od lat odpowiedzialnie realizować swoją misję dostarczania ekologicznych rozwiązań do budowy. Działania te podejmowane są w kilku obszarach.

Systemy gromadzenia deszczówki

Rozwiązania montowane w pion spustowy systemu rynnowego takie jak np. łapacz wody z przyłączem do węża ogrodowego (dostępny w stalowym systemie Galeco STAL) oraz łapacz wody 100/50 (dostępny w systemie Galeco PVC) mogą znacząco przyczynić się do zredukowania zużycia wody pitnej do celów gospodarczych, takich jak podlewanie ogrodu czy spłukiwanie toalet. To proste, ale istotne działanie mogą podejmować konsumenci na poziomie indywidualnym. Polska ma zapasy wody pitnej zbliżone poziomem do Egiptu. Dlatego zapewnienie sobie dostępu do deszczówki, poprzez montaż odpowiednich elementów do zbierania wody deszczowej, dostępnych w ofercie Galeco, powinno stać się priorytetem dla każdego.

Recykling elementów

Działania podejmowane przez producentów na rzecz ekologii, rozpoczynają się już na etapie produkcji. Udowadnia to, że przemyślane zarządzanie zasobami i innowacyjność mogą iść w parze z odpowiedzialnością środowiskową. W nowoczesnej fabryce Galeco pod Krakowem wszelkie odpady produkcyjne z rynien z PVC są przetwarzane i wykorzystywane ponownie. Firma minimalizuje swój wpływ na środowisko, przez redukcję odpadów i maksymalne wykorzystanie dostępnych materiałów.

Ekologiczne powłoki

Galeco również przy produkcji rynien stalowych dba o kwestie środowiskowe. Rynny stalowe Galeco STAL i STAL² wykończone są specjalną organiczną powłoką, która nie tylko zabezpiecza metal przed korozją, ale jest też bezpieczna dla środowiska. Ponadto szwedzka stal GreenCoat RWS Pural BT wykorzystuje zaawansowaną i chronioną patentem technologię, rozwiniętą przez firmę SSAB. Kluczowym jej elementem jest redukcja wykorzystania substancji pochodzących z ropy naftowej, które zastąpione zostały przez szwedzki olej rzepakowy.



Innowacje w montażu

Popularne w ostatnim czasie pokrycia modułowe to kolejne działania podejmowane przez producentów na rzecz ekologii. Blachodachówka modułowa Galeco BROSA jest nie tylko łatwa w transporcie i montażu, ale również umożliwia zmniejszenie ilości odpadów podczas instalacji. Również w przyszłości, gdy nastąpi potrzeba naprawy części pokrycia zamiast wymieniać cały dach, wystarczy, zająć się uszkodzonym elementem, co jest nie tylko ekonomiczne, ale również ekologiczne.

To tylko kilka z rozwiązań podejmowanych przez branżę rynnową i dachową na rzecz ekologii. To inwestycja w przyszłość, która przynosi korzyści nie tylko środowiskowe, ale także wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania budynków. Poprzez innowacyjne podejście, odpowiedzialną produkcję oraz wdrożenie zrównoważonych praktyk, możliwe jest osiągnięcie harmonii między potrzebami człowieka a ochroną naszej planety.