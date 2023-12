Trendy w projektowaniu rynien na 2024 rok!

Branża rynnowa w ostatnich latach ulega dynamicznym przeobrażeniom i szybkiemu rozwojowi. Wszystko po to, by wykazać gotowość na wyzwania, jakie niesie przyszłość, a także, by odpowiedzieć na wciąż rosnące potrzeby odbiorców. Co zatem będzie liczyło się w nowym roku?

Ekologia

Ekologiczne materiały, recykling czy też innowacyjne rozwiązania, które mają służyć środowisku to trend, który pojawił się już w mijającym roku. Od producentów rynien oczekuje się, że będą tworzyć produkty, które są zarówno trwałe, jak i przyjazne dla środowiska.

Galeco doskonale rozumie te oczekiwania, dlatego wszystkie odpady produkcyjne pochodzące z wytwarzania rynien z PVC są w fabryce marki efektywnie przetwarzane i ponownie wykorzystywane, co pozwala znacząco minimalizować wpływ na środowisko. Dodatkowo rynny stalowe Galeco STAL i STAL² pokryte są specjalną organiczną powłoką, opracowaną w technologii GreenCoat RWS Pural BT firmy SSAB. Ta zaawansowana technologia, chroniona patentem, redukuje wykorzystanie substancji pochodzących z ropy naftowej, zastępując je szwedzkim olejem rzepakowym, co nie tylko chroni metal przed korozją, ale również jest bezpieczne dla środowiska.

Na tym jednak nie koniec. W obliczu zmian klimatycznych, systemy rynnowe coraz częściej będą integrowane z systemami zbierania i wykorzystywania wody deszczowej. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów wodnych, co ma ogromne znaczenie zarówno dla gospodarstw domowych, jak i budynków komercyjnych. Ta integracja pokazuje, jak technologia i zrównoważony rozwój mogą współgrać by tworzyć bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska rozwiązania. W ofercie Galeco znajduje się szereg produktów, które umożliwiają zbieranie wody deszczowej, dzięki czemu już na etapie projektowania domu, można zaplanować odpowiednie systemy poboru deszczówki.

Innowacja

Innym istotnym aspektem, który zyskuje na znaczeniu w branży, jest postępująca automatyzacja i wdrażanie inteligentnych technologii. Nowoczesne systemy rynnowe coraz częściej są wyposażane w zaawansowane sensory, które monitorują ich stan, wykrywając wszelkie nieprawidłowości, od zatorów po uszkodzenia strukturalne. Dodatkowo automatyczne mechanizmy czyszczące zapewniają, że rynny są utrzymywane w czystości bez potrzeby ręcznej interwencji, co jest szczególnie istotne w trudno dostępnych lub wysoko umieszczonych miejscach.

Zdalne sterowanie i diagnostyka to kolejne elementy, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności tych systemów. Dzięki możliwości zdalnego dostępu, właściciele domów lub zarządcy budynków mogą monitorować i regulować systemy rynnowe z dowolnego miejsca, co znacząco ułatwia zarządzanie nimi. To umożliwia szybką reakcję na ewentualne problemy i zapobiega poważnym uszkodzeniom.

Integracja z inteligentnymi systemami domowymi to kolejny krok w rozwoju systemów rynnowych. Pozwala to na automatyczne dostosowanie pracy rynien do warunków pogodowych, na przykład przez zwiększenie przepustowości podczas intensywnych opadów deszczu czy topnienia śniegu, co zapobiega przepełnieniom i uszkodzeniom.

W ten trend idealnie wpisują się inteligentne kable grzejne Galeco Elektra SelfTec PRO. Unikalność tych kabli polega na zastosowaniu specjalnego materiału, który automatycznie dostosowuje swój opór elektryczny do zmieniającej się temperatury otoczenia. Eliminuje to ryzyko przegrzania, nawet w przypadku stykania się lub krzyżowania kabli, co jest częstym problemem w tradycyjnych systemach grzewczych.



Estetyka

Co więcej, trendy w designie mają coraz większy wpływ na wygląd rynien. Możliwości dopasowania rynien do stylu architektonicznego budynku, zarówno pod względem koloru, jak i formy, stają się ważnym elementem decyzji zakupowych. Personalizacja i estetyka odgrywają więc coraz większą rolę.

To właśnie odpowiedzią na ten trend były produkty, takie jak Galeco BEZOKAPOWY, w którym maskownica zasłania rynnę, zapewniając gładkość okapu a rura spustowa, zamontowana jest w warstwie izolacyjnej budynku czy też pierwszy na rynku zintegrowany system 2w1 łączący dach — w postaci panelu na rąbek z rynną ukrytą w jego strukturze, znany pod nazwą Galeco DACHRYNNA.

Jak branża zinterpretuje powyższe trendy w postaci nowych rozwiązań w nadchodzącym roku? Odpowiedzi na to pytanie nie możemy się doczekać!