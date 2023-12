Systemy dachowe, które sprawdzą się w trudnych warunkach pogodowych

Tradycyjnie, w konstrukcji dachów stosowano różne materiały, z których każdy oferował unikalne właściwości. Dachówki ceramiczne są cenione za trwałość, ognioodporność, a także tradycyjną estetykę. Dachy metalowe, znane ze swojej lekkości i wytrzymałości, dobrze sprawdzały się w obszarach narażonych na silne wiatry. Dachy łupkowe, z kolei, oferują niezrównaną długowieczność i charakterystyczną elegancję. Każdy z tych materiałów oprócz swoich zalet, ma także ograniczenia, jak np. kwestia ciężaru, kosztów czy poziomu skomplikowania montażu.

Moduły na dachu

Rozwiązaniem powyższych problemów było wprowadzenie na rynek blachodachówki modułowej. Łączy ona wiele zalet tradycyjnych materiałów, eliminując jednocześnie ich wady. Blachodachówka modułowa, dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji, staje się wyjątkowo atrakcyjnym wyborem dla tych, którzy szukają trwałego i estetycznego pokrycia dachowego.

Jej niewątpliwe zalety były jedną z przyczyn wprowadzenia blachodachówki modułowej do oferty Galeco. Jedną z kluczowych cech blachodachówki modułowej Galeco BROSA jest jej wyjątkowa wytrzymałość na ekstremalne warunki pogodowe. Jej konstrukcja jest zaprojektowana tak, aby wytrzymać silne wiatry, co jest szczególnie ważne w regionach narażonych na huragany czy burze.

Ekonomia i ekologia

Wykonana z innowacyjnej stali GreenCoat® Crown BT charakteryzuje się wysoką trwałością i powtarzalnością koloru, ale także odpornością na korozję. Powłoka materiału pokryta jest szwedzkim olejem rzepakowym, zamiast składnikami ropopochodnymi. Jest to krok naprzód w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań dachowych.

Co więcej, symetryczne panele blachodachówki modułowej umożliwiają montaż w dowolnym kierunku. Ta wszechstronność nie tylko ułatwia proces instalacji, ale także minimalizuje ilość odpadów. Efektywność ta jest istotna zarówno z perspektywy finansowej, jak i ekologicznej.

Wzmocniona, ale lekka

Unikalna konstrukcja blachodachówki Galeco BROSA, z przetłoczeniem środkowym w dolnej fali wzmacnia profil panelu. Przekłada się to na eliminację falowania blachy. To wzmocnienie sprawia, że każdy panel jest bardziej stabilny i trwały, co jest kluczowe w zachowaniu długoterminowej jakości i wytrzymałości dachu.

Kolejnym atutem blachodachówki modułowej jest jej lekkość i łatwość montażu. W przeciwieństwie do ciężkich dachówek ceramicznych czy betonowych blachodachówki modułowe są znacznie lżejsze, co upraszcza i przyspiesza proces instalacji. Niewielkie wymiary poszczególnych paneli BROSY, nie tylko ułatwiają ich wnoszenie na dach, ale także minimalizują ryzyko ich deformacji.

Dostępna na już i na zawsze

Modułowa konstrukcja pozwala także na efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej i zapewnia dostępność produktu „od ręki”. Brak konieczności oczekiwania na produkcję pod zamówienie czyni ją praktycznym rozwiązaniem, które jest zawsze gotowe do szybkiego użycia.

Powyższe zalety sprawiają, że blachodachówka modułowa Galeco BROSA objęta jest solidną, 40-letnią gwarancją techniczną i 15-letnią gwarancją estetyczną. Dzięki czemu można mieć pewność, że produkt ten to wyjątkowa trwałość i długofalowa satysfakcja.