Galeco zdobywa Złoty Medal na Targach Dach Forum 2024 z produktem DACHRYNNA

DACHRYNNA to nowatorski produkt Galeco, będący pierwszym na rynku zintegrowanym systemem 2w1 łączącym dach — w postaci panelu na rąbek z systemem rynnowym ukrytym w podkonstrukcji dachowej oraz elewacji budynku. Jest to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych projektów architektonicznych, zapewniając kompleksowość, bezpieczeństwo oraz pełną satysfakcję dla inwestorów, architektów i wykonawców. Produkt ten wyznacza nowe standardy w branży, będąc odpowiedzią na specyficzne wymagania nowoczesnego budownictwa.

— Złoty medal na targach Dach Forum 2024 jest dla nas nie tylko wielkim zaszczytem, ale także potwierdzeniem, że ciągłe dążenie do innowacji i doskonałości w Galeco jest właściwą drogą — mówi prezes marki Szczepan Buryło. — DACHRYNNA, nasz flagowy produkt, został stworzony z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości i funkcjonalności, odpowiadając na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku oraz oczekiwania naszych klientów. Ta nagroda jest motywacją do dalszego rozwoju, by dostarczać rynkowi produkty, które nie tylko spełniają, ale i przekraczają standardy branżowe — dodaje.

Stoisko Galeco pełne atrakcji

Marka była obecna na Targach przez dwa dni ich trwania. Na stoisku Galeco odbył się konkurs-quiz „DACHRYNNA” przeprowadzony we współpracy z dekarzami 3 Brody. Osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca wygrały vouchery na szkolenie z systemu DACHRYNNA oraz piłki siatkowe z autografem ambasadora marki, Wilfredo Leona. Dla wyróżnionych uczestników quizu przewidziano koszulki kibica Galeco z autografem ambasadora, a każdy uczestnik konkursu otrzymał również upominek od firmy. Warto podkreślić, że DACHRYNNĘ będą mogli montować tylko przeszkoleni dekarze, co podkreśla unikalność i specjalistyczny charakter produktu. Stoisko Galeco cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników targów, stanowiąc jedną z głównych atrakcji wydarzenia. Na stoisku obecni byli również dekarze 3 brody, którzy wraz z naszymi ekspertami opowiadali o DACHRYNNIE i dzielnie nas reprezentowali.

O targach Dach Forum 2024

Dach Forum to największe w Polsce spotkanie specjalistów z branży pokryć dachowych, które co roku odbywa się w Kielcach. Targi te są platformą dla prezentacji najnowszych rozwiązań, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów branżowych, a także oferują możliwość uczestnictwa w warsztatach, prelekcjach i prezentacjach.