W ramach okresowego przeglądu rynien należy sprawdzić, czy podczas codziennej eksploatacji nie osunęły się lub uszkodzeniu nie uległy ich mocowania. Należy także sprawdzić, czy rynny są szczelne, odpowiednio oczyszczone oraz czy nic nie zakłóca ich drożności. Na co jeszcze warto zwracać uwagę?

Oczyszczanie

Pierwszym etapem konserwacji rynien jest ich dokładne oczyszczenie. To czynność, którą warto wykonywać regularnie szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym, kiedy to aura sprzyja częstym deszczom, a z drzew spada dużo liści. W ramach oczyszczenia należy sprawdzić, czy w rynnach nie zalegają liście, piach, małe gałązki, nasiona, pyłki czy szyszki. Wszystko należy z nich dokładnie usunąć. Nagromadzone tam elementy mogą powodować brak drożności rynien i woda, która powinna nimi spływać, będzie rozlewać się na elewacje, co może doprowadzić do zniszczenia orynnowania oraz ścian budynku.

Takie oczyszczenie można spokojnie wykonać samodzielnie. Wystarczy tylko drabina, rękawiczki, szczotki, szlauch lub myjka ciśnieniowa. Jednak ostateczna decyzja powinna zależeć od wysokości i dostępu do rynien. Jeśli czyszczenie może stać się zagrożeniem dla Twojego zdrowia, nie wahaj się o pomoc poprosić ekspertów dysponujących profesjonalnym sprzętem.

Weryfikacja stanu rynien

Gdy rynny zostały już dokładnie oczyszczone, kolejnym krokiem w konserwacji jest sprawdzenie ich stanu. Należy przyjrzeć się, czy w rynnach miedzianych, czy cynkowo-metalowych nie zaczęła pojawiać się rdza, a w rynnach PVC czy są widoczne mniejsze lub większe pęknięcia. Następnie, warto sprawdzić szczelność rynien. W tym celu należy wykonać mały eksperyment — przepuścić przez nie wodę z węża ogrodowego, zatykając przy tym miejsce wylotu wody.

Ten etap konserwacji również nie wymaga zatrudniania fachowca. Każdy jest w stanie samodzielne przeprowadzić weryfikację stanu rynny z pomocą drabiny oraz szlaucha, pamiętając o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Drobne naprawy

Jeśli w trakcie weryfikacji stanu rynien na zewnątrz i od środka okaże się, że są w nich odpryski, rysy czy pęknięcia należy je załatać. W przypadku rynien PVC przy użyciu kleju i silikonu lub lutownicy, w przypadku rynien stalowych. Natomiast jeśli znajdziesz w rynnach rdzę lub początki korozji, warto poddać je działaniu papieru ściernego, a następnie nałożyć na nie farbę ochronną oraz dołożyć materiał z powłoką bitumiczną, by na końcu nałożyć na powierzchnię silikon dekarski.

Te działania warto oddać w ręce specjalistów. Zadbają oni o prawidłową naprawę przy użyciu odpowiednich narzędzi i materiałów oraz zakonserwują rynny, tak by mogły służyć Ci każdego dnia, przez kolejne lata.

Sprawdzenie mocowania

Ostatnim krokiem jest przegląd systemu pod kątem mocowania rynien. Warto sprawdzić, czy rynna nie obluzowała się od ściany, czy wszystkie haki są na swoim miejscu. To wszystko by mieć pewność, że rynna jest w stanie wytrzymać pod naciskiem gromadzących się tam w przyszłości liści czy śniegu.

W tego rodzaju naprawach powinno się o pomoc poprosić ekspertów, którzy sprawdzą mocowania i wykonają wszelkie niezbędne naprawy.

W czasie przeglądu rynien trzeba uwzględnić wiele elementów, jednak na najważniejszy z nich pora przychodzi jeszcze przed montażem. To wybór wysokiej jakości rynien od sprawdzonego producenta. Dzięki odpowiedniej decyzji każdy przegląd może kończyć się uśmiechem, zamiast naprawami. Galeco oferuje na swoje systemy rynnowe nawet do 35 lat gwarancji. W ofercie marki do wyboru są zarówno rynny półokrągłe, jak i kwadratowe, z PVC oraz ze stali, tradycyjne oraz ukryte — wszystko po to, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. I wszystko wysokiej jakości, żeby nikt nie musiał się martwić podczas przeglądu rynien.