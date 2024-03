Widoczny system rynnowy, jak nazwa wskazuje, można zobaczyć na elewacji budynku. Rynna biegnie wzdłuż krawędzi dachu, a rura spustowa wzdłuż ściany, co umożliwia skuteczny odbiór wody z połaci dachowej.

Ukryte systemy rynnowe są schowane w elewacji budynku. Rynny są zakryte specjalną maskownicą. Rury spustowe natomiast prowadzone w warstwie izolacyjnej fasady. Rozwiązanie to szczególnie ceni się w minimalistycznych, nowoczesnych budynkach.

Estetyka

System rynnowy ma ogromne znaczenie dla estetyki domu i podkreślenia jego stylu. Klasyczny system orynnowania widać z zewnątrz, można więc ten fakt wykorzystać do ozdoby budynku. System jest wtedy idealnym dodatkiem stylistycznym, który podkreśla tradycyjny wygląd domu. Ukryty system rynnowy jest rozwiązaniem dla osób, które chcą, by rynny nie rzucały się w oczy, a budynek miał równą bryłę.

Ukryty system rynnowy jest szczególnie przydatny, jeśli chce się zrezygnować z okapu, co jest częstą praktyką w nowoczesnym budownictwie. Dzięki czemu przejście z połaci dachowej na elewacje jest łagodne, co pozwala stworzyć wyjątkową estetykę. Galeco w swojej ofercie posiada system Galeco BEZOKAPOWY, który jest innowacyjnym rozwiązaniem dla budynków bez okapów. Jego nowoczesny prostokątny kształt można w łatwy sposób ukryć w elewacji budynku.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest nowatorski system Galeco DACHRYNNA. To jedyny system 2w1, gdzie rynna jest zintegrowana z dachem. Dzięki temu można uzyskać wyjątkowy efekt jednolitego pokrycia, w nowoczesnej odsłonie.

Funkcjonalność

Ukryte systemy rynnowe są bardziej odporne na czynniki zewnętrzne, takie jak promieniowanie UV, mocny wiatr czy korozja. Przekłada się to na trwałość i żywotność. Z kolei systemy widoczne mogą być bardziej narażone na negatywny wpływ czynników atmosferycznych. Dlatego decydując się na tradycyjny system, warto zadbać o to, aby były to produkty wysokiej jakości. Takie też rynny oferuje marka Galeco. Zarówno w produktach ze stali czy PVC marka stosuje nowoczesne rozwiązania, które pozwalają zachować kolor oraz funkcjonalność rynien na dłużej.

Zanieczyszczenia

Ukryty system rynnowy jest zaprojektowany tak by, zminimalizować przedostanie się do niego liści i innych zanieczyszczeń. Jednak, aby było to możliwe, konieczny jest właściwy montaż systemu oraz regularne serwisowanie, tak aby mieć pewność, że system będzie służył przez dziesięciolecia.

Widoczne systemy, są bardziej narażone na zanieczyszczenia. Ich drożność jest zakłócana szczególnie jesienią przez liście, gałęzie czy pióra. Jednak nieprzyjemnych konsekwencji można uniknąć w łatwy sposób — wystarczy co najmniej dwa razy do roku czyścić rynny.

Szczelność

Prawidłowo przeprowadzony montaż ukrytego systemu rynnowego gwarantuje nienaganną szczelność. Co więcej, w systemach tych zaleca się montaż kabli grzewczych, które zapobiegają gromadzeniu się śniegu i lodu. Dzięki temu zabezpiecza się cały system odprowadzania wody, jak i elewację budynku.

Widoczny system rynnowy, wymagają serwisu częściej niż te ukryty, jednak dzięki temu, że jest on na zewnątrz fasady, łatwo wykryć możliwe przecieki i w porę je naprawić. W tym przypadku znów istotna jest kwestia jakości rynien i wyboru tych z długotrwałą gwarancją producenta. Na produkty Galeco uzyskasz gwarancję nawet do 30 lat.