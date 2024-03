3Brody pierwszą ekipą dekarską z autoryzacją do montażu DACHRYNNY Galeco

Galeco DACHRYNNA to pierwsze na rynku rozwiązanie 2w1, które łączy w sobie elementy rynnowe i pokrycia dachowego. Taki produkt idealnie pasuje do nowoczesnych projektów architektonicznych. Ponieważ tworzy na dachu jednolitą, estetyczną powierzchnię, zapewniając przy tym wysoką skuteczność w odprowadzaniu wody.

Program szkoleniowy Galeco

By zapewnić szczelność całemu systemowi, niezbędne jest ścisłe trzymanie się zaleceń producenta. Dlatego Galeco zdecydowało, że DACHRYNNA będzie montowana wyłącznie przez przeszkolonych dekarzy. Ma to na celu zapewnienie najwyższej jakości montażu produktu, a także oferowanie inwestorom bezpiecznego oraz niezawodnego systemu dachowego.

Marka wkrótce rozpocznie serię programów szkoleniowych z montażu DACHRYNNY. Program będzie skierowanych do wyselekcjonowanej grupy zespołów dekarskich, wybranych przez partnerów marki. Pierwszą z nich została ekipa dekarska 3Brody.

Dlaczego nauka montażu DACHRYNNY jest niezbędna?

System wykorzystuje szereg autorskich rozwiązań Galeco. To nie tylko unikatowy i opatentowany system łączenia Qnnect, który z powodzeniem stosowany jest w produktach Q STALYO z rodziny Galeco. To również przemyślane rozmieszczenie wsporników w miejscach łączenia, dzięki czemu nacisk na konstrukcję dachu jest rozłożony równomiernie.

Jednak to, co stanowi największe wyzwanie podczas montażu to zapewnienie swobodnej cyrkulacji powietrza. Z perspektywy inwestorów, jest to obok estetyki najważniejsza kwestia, ponieważ zapewnia zdrowe i bezpieczne środowisko wewnątrz budynku.

By zapewnić odpowiednią wentylację, wszystkie elementy DACHRYNNY są wykonane z wysokiej jakości materiałów. System ma także dodatkową warstwę hydroizolacji, poniżej poziomu rynnowego oraz szczegółowo opracowany przez twórców sposób montażu. DACHRYNNA wyróżnia się na tle innych rozwiązań dekarskich swoją unikalną konstrukcją, która zwiększa ogólną wydajność systemu dachowego. Cechy te sprawiają, że montaż jest szybki i prosty, pod warunkiem, że zna się jego najważniejsze zasady.