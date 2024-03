Trendy w branży rynnowej i dekarskiej

Trendy w budownictwie i architekturze mają swoje odzwierciedlenie w branży rynnowej i dekarskiej. Dynamiczny rozwój technologii oraz zmieniające się warunki klimatyczne dyktują przeobrażenia systemów, jak również modeli produktów dostępnych na rynku. Trendami na nadchodzące miesiące, które możemy wymienić, są z pewnością:

ekologia i zrównoważony rozwój;

innowacyjne rozwiązania bazujące na nowych technologiach;

idący za nowoczesnymi systemami minimalistyczny design.

Ekologia i zrównoważony rozwój

W dobie zmian klimatycznych w wielu branżach to właśnie ekologia oraz zrównoważony rozwój są najbardziej kluczowymi kierunkami rozwoju. Również w branży budowlanej. I to zarówno pod względem materiałów, jak i również nowych technik i rozwiązań pozwalających na ekologiczne funkcjonowanie gospodarstwa domowego.

Przykładem produktu, o zminimalizowanym wpływie na środowisko są rynny stalowe Galeco STAL i STAL² pokryte organiczną powłoką w technologii GreenCoat RWS Pural BT firmy SSAB. Powłoka stworzona jest ze szwedzkiego oleju rzepakowego, zamiast z ropy naftowej. Takie rozwiązanie zapewnia rynnom długowieczność, a jednocześnie jest bezpieczne dla środowiska.

W nurcie zrównoważonego rozwoju i rozsądnego gospodarowania zasobami bardzo istotne jest także to, aby produkty były trwałe oraz służyły przez wiele lat, bez konieczności cyklicznej wymiany. Dlatego też kolejnym proekologicznym działaniem jest wykorzystanie przez Galeco odpadków fabrycznych pochodzących z wytwarzania rynien z PVC i ich ponowne wykorzystanie w produkcji elementów montażowych do rynien.

W kontekście technik i nowoczesnych rozwiązań ekologicznych, coraz częściej spotkać można systemy zbierania oraz wykorzystania wody deszczowej. Dzięki zamontowaniu odzyskiwacza deszczówki, który montuje się na rurze spustowej, surowiec może posłużyć np. do podlewania ogrodu.

Innowacyjne rozwiązania bazujące na nowych technologiach

Nowinki technologiczne i sprytne rozwiązania zdominowały naszą rzeczywistość. Szukamy alternatywnych metod oraz coraz to ciekawszych możliwości, które wpłyną na lepszą jakość naszego życia. To także bardzo ważny aspekt w branży dekarskiej i rynnowej. Jeśli możemy zrobić coś lepiej, trwalej, a jednocześnie taniej, dlaczego z tego nie skorzystać? Przykładem takiego nowoczesnego rozwiązania jest bezłącznikowy system rynnowy Q STALYO, który pozwala na szybkie i łatwe mocowanie rynny za pomocą listka montażowego i specjalnego kleju, bez użycia łączników. Zapewnia to trwałe oraz szczelne połączenie rynien, wykluczając problem opadania systemu. Dzięki rezygnacji z łączników Q STALYO wpływa na zminimalizowanie liczby elementów, uproszczenie i przyspieszenie montażu orynnowania, a także obniżenie jego całkowitych kosztów — zarówno produkcji, jak i montażu.

Idący za nowoczesnymi systemami minimalistyczny design

To ostatni jednak nie mniej ważny punkt na naszej mapie trendów w świecie rynnowym i dekarskim. Estetyka idąca w parze z jakością oraz dobrą technologią jest bardzo istotnym kierunkiem rozwoju produktu. Rynny są widocznym elementem elewacji domu dlatego, powinny wpasować się w design budynku.

Obecnie wielu architektów stawia na minimalistyczne, nowoczesne rozwiązania i takie też powinny być systemy rynnowe. W ofercie Galeco znajdziemy innowacyjny zintegrowany system 2w1 DACHRYNNA, który łączy ze sobą dach z systemem rynnowym ukrytym w jego strukturze i elewacji budynku. Takie idealne dopasowanie dachu oraz rynny pozwala na uzyskanie jednolitej, nowoczesnej bryły budynku.

W ofercie Galeco znajdują się produkty wpisujące się we wszystkie najważniejsze trendy tego roku. Zapraszamy do zapoznania się z produktami marki!