Galeco łamie stereotypy w branży rynnowo-dachowej

W sektorze jakim jest dekarstwo, jest miejsce dla kobiecej energii. Kompetencje, doświadczenie i wiedza techniczna nie jest tylko domeną mężczyzn.

Na dachu

— Młodym kobietom, które rozważają karierę w branży dekarskiej radzę nie bać się wyzwań — mówi Anita Koniecko, kobieta z pasją do dekarstwa — Inwestujcie w swoją edukację, zdobywajcie doświadczenie praktyczne i nie wahajcie się eksponować swoich umiejętności — dodaje.

Anita wie, co mówi, ponieważ sama podjęła wyzwanie w tej branży zaczynając pracę jako kierownik hurtowni dachowej, ale też specjalista ds. sprzedaży. Żeby wiedzę przełożyć na praktykę, podejmuje wyzwania i wchodzi na dachy zaprzyjaźnionych dekarzy, pracując na równi z resztą ekipy. — W obliczu stereotypów płciowych w branży, moją strategią jest publiczne eksponowanie swoich osiągnięć, by udowodnić, że kobiety są równie kompetentne, jak mężczyźni — dodaje. Anita chce, by obraz kobiet w dziedzinie dekarstwa się zmienił, a kobiety nie bały się budować swojej ścieżki kariery w tym obszarze.

Dba o to także jej koleżanka po fachu. — Od małego bliżej mi było do pomagania tacie na dachu niż mamie w kuchni — mówi Kinga Kopecka — Na początku pracowałam w korporacji, ale po jakimś czasie taka praca mnie znużyła. Chciałam spróbować swoich sił na dachu, w towarzystwie taty i młodszego brata. Dziś uczy mnie mój młodszy brat, bo ma znacznie większe doświadczenie, ale praca dekarza daje mi ogromną satysfakcję. Lubię widzieć jej efekty — dodaje.

Zarządzanie produkcją

Podobne zdanie jak Anita ma Katarzyna Korbut, która jest kierownikiem produkcji rynien PVC w fabryce Galeco.

— Praca przy produkcji w przetwórstwie tworzyw sztucznych, daje ogromne możliwości poszerzania wiedzy technologicznej, współpracy z ludźmi z bogatym doświadczeniem oraz do uczestnictwa w wydarzeniach branżowych – zapewnia. Kasia ceni nowe wyzwania i brak monotonii, które w zarządzaniu obszarem produkcyjnym są na porządku dziennym. — Takimi aspektami kierowałam się, wybierając kierunek kształcenia i sukcesywnie dążyłam do objęcia stanowiska kierowniczego — podkreśla.

Jak sama mówi, kobiety w tej branży to niestety wciąż rzadkość, jednak jak podkreśla, w przypadku Galeco jest duża otwartość na to, by stwarzać kobietom szanse na wykazanie się przy stanowiskach technicznych.

To pokazuje, że płeć nie ma znaczenia, a najważniejsze są predyspozycje, umiejętności i chęć realizowania postawionych sobie celów.

Praca na produkcji

Oprócz kierowniczych stanowisk w branży dachowej jest również miejsce dla kobiet przy produkcji. Ich dobra organizacja i cierpliwość niejednokrotnie udowadniają, że doskonale sprawdzają się także w pracy przy linii produkcyjnej. Jedną z nich jest Maria Kowalska, która pracuje w fabryce Galeco. — Myślę, że obecność kobiet w tej branży mobilizuje mężczyzn do utrzymania większego porządku i dokładności, co pomaga w zapewnieniu lepszej jakości oraz milszej atmosfery z zespole — stwierdza.

Marię do podjęcia pracy w branży rynnowo-dekarskiej skłoniła praca zmianowa, która ułatwiła jej opiekę nad dziećmi. Galeco wychodzi naprzeciw potrzebom kobiet, umożliwiając im godzenie kariery zawodowej z byciem mamą. — Dzięki temu moja trójka dzieci miała dobrze zorganizowany czas i życie rodzinne — podkreśla.

Jak widać, kobiety świetnie się odnajdują i sprawdzają nawet w sektorach gdzie większość stanowią mężczyźni. Branża dachowa jest tego najlepszym przykładem.