Wiosenne porządki na dachu

Wiosna to idealny czas na oczyszczenie, konserwację rynien oraz uporządkowanie dachu. Po jesieni i zimie w rynnach zbiera się wiele resztek, liści czy gałęzi. Wiosna, mimo cieplejszych dni, często obfituje także w deszcze. Warto więc udrożnić systemy oraz pozbyć się z rynien różnych odpadów biologicznych. Wszystko po to, by były sprawne i nie zatykały się przez resztę roku. Okres zimowy jest również dość wymagający dla systemu rynnowego, więc dobrze jest zapewnić mu odświeżenie.

Czyszczenie rynien oraz dachu – czego potrzebujemy?

Kluczowe w sprzątnięciu rynien jest wyposażenie się w zestaw podstawowych narzędzi. Są to:

drabina, o takiej wysokości, która pozwoli nam swobodnie dosięgnąć do dachu;

miękka szmatka lub szczotka do ręcznego usunięcia zalegających w rynnach liści czy igieł;

myjka ciśnieniowa czy też wąż ogrodowy w celu przemycia rynien i pozbycia się z nich resztek odpadów.

Do sprzątania dachu potrzebne są nam:

myjka ciśnieniowa lub wąż ogrodowy dla pełnego obmycia dachu;

odpowiedni środek czyszczący dostosowany do materiału, z którego wykonany jest dach;

miękka szmatka, aby przetrzeć trudno schodzące zabrudzenia.

Gdy już mamy te produkty, możemy zabrać się za czyszczenie rynien i dachu. A co w sytuacji, gdy mamy do czynienia z ukrytym systemem rynnowym i to jeszcze takim, który jest zintegrowany z dachem? Czy taki system różni się w czyszczeniu? Sprawdźmy!

Czyszczenie DACHRYNNY

DACHRYNNA od Galeco jest innowacyjnym zintegrowanym systemem dachowym, który łączy panel na rąbek z systemem rynnowym ukrytym w jego strukturze i elewacji budynku. Jak sama nazwa wskazuje dzięki opisanej konstrukcji to jednej uniwersalny produkt, który odpowiada za oba systemy – dachowy i rynnowy.

Taka budowa instalacji umożliwia jego łatwe czyszczenie, które zrobisz samodzielne bez potrzeby zatrudniania do tego eksperta.

Porządkowanie DACHRYNNY zacząć należy od umycia dachu przy pomocy myjki ciśnieniowej, kierując strumień z góry na dół dachu. Gdy na pokryciu znajdują się trudne do usunięcia zabrudzenia oraz chcesz zabezpieczyć powierzchnię do czyszczenia, warto wykorzystać środek dedykowany myciu dachu stalowego.

W dalszej kolejności należy usunąć zanieczyszczenia, które zalegają w poziomych rynnach, przy pomocy np. miękkiej szczotki lub zebrać je ręcznie. Następnie używając węża ogrodowego lub myjki ciśnieniowej obmyć należy system, by pozbyć się wszystkich pozostałości po zimie. Kolejnym krokiem jest wyjęcie i ręczne oczyszczenie koszyka tworzywowego, który znajduje się w odpływie rynnowym. Na koniec przejdź do czyszczenia studzienki kanalizacyjnej, gdzie również gromadzi się wiele naturalnych odpadów.

Uwaga na szczegóły!

Po tak prostym i szybkim porządkowaniu system jest gotowy do użycia. Jedyne, o czym powinieneś pamiętać podczas czyszczenia, to aby nie wpłynąć negatywnie na stan systemu. By tego uniknąć, nie można kierować strumienia wody na miejsca połączeń. W przeciwnym razie płyn mógłby wejść w szczeliny instalacji.

Gdy teraz znasz już wszystkie wskazówki, możesz zabierać się za wyczyszczenie swojego domu. Nie odkładaj tego na później, ponieważ tylko regularne sprzątanie i konserwacja zapewnią Twojemu dachowi i rynną długowieczność oraz sprawność.