„Montaż DACHRYNNY jest satysfakcjonujący”

Pan Arkadiusz Malik z firmy 5piątka Dachy, działającej pod Płockiem jest dekarzem, który jako pierwszy przy współpracy z firmą Galeco, wykorzystując swój fach i doświadczenie, miał możliwość zamontowania nowatorskiego systemu dachowego DACHRYNNA tworząc od podstaw ekspozytor na potrzeby premiery tego nowego produktu. Jak wspomina te doświadczenia? Jakie zauważa plusy w produkcie Galeco oraz jak kształtuje się rynek dekarski? Zapraszamy do lektury!

Jakie obecnie zauważa Pan trendy przy projektowaniu i budowie dachów?

Ostatnie trzy lata to wielki powrót do dachów płaskich. Bardzo często trafiają do mnie budynki do pokrycia membraną EPDM czy TPO. Wzornictwo nowoczesne jest też bardzo widoczne w projektach. Szczególnie często pojawiają się tzw. stodoły. W moim rejonie buduje się jednak więcej budynków klasycznych, z wysuniętym okapem. Moim zdaniem firmy wznoszące budynki w mojej okolicy jeszcze nie nadążają za nowymi technologiami i tu widzę problem w stosowaniu nowoczesnych rozwiązań.

Jaki jest Pana zdaniem kluczowy element przy budowie dachu?

Moim zdaniem kluczowa jest dobrze wykonana konstrukcja dachowa. Źle przygotowany podkład nie pozwoli w sposób zadowalający i estetyczny położyć pokrycia dachowego.

Co najbardziej zaskoczyło Pana w DACHRYNNIE?

Brak dekielków o 1:00 w nocy przy budowie wystawy w Warszawie (śmiech). A poważnie... Pomysł ciekawy, ładnie wygląda i jest przemyślany pod kątem ew. przecieków. Zaskoczeniem pozytywnym jest wprowadzenie konstrukcji aluminiowej pod dach.

Co uważa Pan, że jest największą zaletą produktu?

Elegancki i nietuzinkowy wygląd.

Dlaczego Pana zdaniem warto przejść szkolenie autoryzujące dla DACHRYNNY?

Sam montowałem DACHRYNNĘ bez instrukcji i bez wiedzy, co będę montował, gdyż wtedy ten produkt był objęty tajemnicą handlową. Po tym wyzwaniu jestem pewny, że bez szkolenia nikt nie będzie w stanie tego poprawnie złożyć. System jest bardzo skomplikowany i pierwszy montaż pod okiem instruktora jest konieczny. Jednocześnie montaż DACHRYNNY jest na pewno satysfakcjonujący i ciekawy.