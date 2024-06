Ile trwa budowa dachu?

Wyróżniamy kilka kluczowych etapów w ramach budowy dachu. Są to:

Stworzenie projektu budowy

Wybór pokrycia dachowego i systemu rynnowego

Zgłoszenie projektu do urzędu

Właściwa budowa dachu

Każdy z nich jest obowiązkowy i bardzo ważny dla bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania. Czym charakteryzują się poszczególne punkty procesu? Wyjaśniają eksperci Galeco.

Stworzenie projektu budowy

Wszystko należy zacząć od projektu. A jak świadczy zapis w ustawie o Prawie budowlanym każdy obiekt, który ma być nazwany budynkiem, musi być trwale związany z gruntem fundamentem i zakończony dachem. Niezależnie od tego czy wybieramy gotowy projekt czy projekt szyty jest na miarę potrzeb, w planie budynku uwzględniony jest również projekt dachu oraz instalacji usuwającej wodę opadową. Powinny znaleźć się w nim wszystkie informacje zarówno te techniczne jak i architektoniczne.

Czas trwania tego etapu zależy od dokładnych potrzeb, ale szacunkowo okres planowania nie przekracza dwóch miesięcy.

Wybór pokrycia dachowego i systemu rynnowego

To bardzo ważny moment zarówno pod względem praktycznym, jak i estetycznym. Ze względu na to, że produkty Galeco charakteryzują się długą trwałością, wybrany podczas budowy dach służyć będzie latami. Dlatego projektanci marki opracowali minimalistyczny i ponadczasowy wygląd dachu. W ofercie producenta znajdziemy rozwiązania takie jak DACHRYNNA — system 2w1 łączący dach z rynną, blachodachówka modułowe, czy też same rynny wykonane z PVC, jak i ze stali. Do wyboru są produkty o różnym kolorze i fakturze pokrycia. Wszystko dopasowane do indywidualnych potrzeb inwestora. Tym co determinuje finalny wybór modelu jest miejscowy plan zagospodarowania. Narzuca on rodzaj i kolor pokrycia.

Po wyborze odpowiedniego dla budowy dachu, następuje realizacja zamówienia oraz jego dostarczenie. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranego produktu. Na przykład blachodachówka modułowa BROSA to produkt, który dzięki swoim rozmiarom jest łatwy do przechowywania i dostępny od ręki.

Zgłoszenie projektu do urzędu

Gdy budowa dachu, jest elementem budowy domu, całościowy plan należy zgłosić do urzędu. Podczas budowania domu od podstaw, nie trzeba zgłaszać osobnego pozwolenia na budowę dachu, ponieważ projekt jest traktowany w sposób zbiorczy w ramach decyzji administracyjnej.

Jeśli przeprowadzamy wyłącznie remont dachu w postaci zmiany pokrycia, nie ma obowiązku zgłaszania projektu do jednostki administracyjnej. Natomiast w przypadku przebudowy dachu, w której zmianie ulega struktura i kształt więźby, trzeba zrobić projekt i zgłosić to do urzędu.

Urząd na wydanie pozwolenia na budowę ma miesiąc od daty wpłynięcia zgłoszenia.

Właściwa budowa dachu

Po wstępnym planowaniu i uzyskaniu pozwoleń zależy wybrać ekipę dekarską oraz poznać jej dostępność czasową. Później może rozpocząć się właściwa budowa dachu.

Jej pierwszym etapem jest wzniesienie więźby dachowej, która odpowiada za trwałość i bezpieczeństwo dachu.

Następnie należy pokryć więźb membraną. Bardzo ważne są jej parametry i to, aby podczas budowania dachu nie była długo wystawiona na słońce, szczególnie w lecie, bo straci swoje właściwości. Należy uwzględnić to w planowaniu procesu budowy z ekipą dekarską.

Kolejny krok to położenie pokrycia dachowego oraz orynnowanie budynku i montaż wszystkich elementów wokół systemu jak i okien. Proces tej budowy zajmuje to od dwóch tygodni do dwóch miesięcy.

W przypadku innowacyjnych produktów, takich jak Galeco DACHRYNNA montaż przebiega zgodnie ze wskazówkami producenta i wykonują go tylko autoryzowani dekarze. Wszystko dla osiągnięcia gwarantowanej trwałości i szczelności.