Po co Ci rynna? Nowa kampania reklamowa Galeco

Przewrotna kampania

Kampania „Po co Ci rynna?” zwraca szczególną uwagę na aspekt estetyczny. Tym hasłem Galeco w swojej komunikacji podkreśla, iż dzięki takiemu rozwiązaniu jak DACHRYNNA marka dąży do estetyzacji architektury polski ego krajobrazu, poprzez wprowadzenie jednolitych form, upraszczając zarówno procesy budowlane, jak i bryły budynków.

Poprzez nową kampanię Galeco nie tylko promuje swój innowacyjny produkt, ale także opowiada się za zmianą sposobu myślenia o estetyce budownictwa i konstrukcji dachu.

Ponadto wzornictwo DACHRYNNY nie sprowadza się tylko do estetyki, ale ma swoje przełożenie rówież na funkcjonalność rozwiązania. Tworząc zintegrowany system 2w1 Galeco dąży do ukrycia widocznych elementów dachu i uproszczenia jego konstrukcji tak, jak tylko jest to możliwe, w myśl zasady „mniej znaczy więcej.”

Ukryta i efektywna rynna

Dzięki pojawieniu się DACHRYNNY nowoczesne budownictwo i minimalistyczna estetyka zyskały nowego sprzymierzeńca. DACHRYNNA od Galeco to zintegrowany system dachowo-rynnowy. W tym systemie rynna jest ukryta w połaci dachowej, rura spustowa zaś zintegrowana jest z fasadą budynku. Wszystko to pokryte jest panelem na rąbek stojący, który może również przechodzić w nowoczesną elewację budynku.

Z okapem i bez

Dodatkową korzyścią instalacji DACHRYNNY jest to, że rozwiązanie można zastosować zarówno do dachów bezokapowych, gdzie dach kończy się na krawędzi budynku, jak i do tradycyjnych dachów okapowych. To prawdziwa innowacja, której dotąd nie oferował żaden inny producent. Teraz możliwe jest zbudowanie tradycyjnego dachu dwuspadowego z okapem i ukrycie rynien oraz rur spustowych w strukturze dachu oraz warstwie ocieplenia budynku.

— Dzięki DACHRYNNIE oszczędzamy czas, ale też nerwy, które mogą nam towarzyszyć przy wszystkich decyzjach, które musimy podjąć podczas budowy domu — mówi Magdalena Buryło, Dyrektor Marketingu Galeco — Wybór dachu i rynny jest teraz prosty, za sprawą innowacyjnego rozwiązania 2w1. A co więcej dom klienta zyskuje minimalistyczny wygląd, poprzez ukrycie niepotrzebnie widocznych elementów, co jest cenione w nowoczesnym budownictwie — podkreśla.

DACHRYNNA dowodzi, że istotne komponenty budowlane, takie jak dach i rynny, mogą być zarówno efektywne, jak i odpowiadające współczesnej estetyce. To kolejny krok w stronę rozwoju nowoczesnego budownictwa i estetyzacji krajobrazu.