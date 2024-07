Wilfredo Leon kolejny rok ambasadorem Galeco

Wartości — to element, który na lata połączył Galeco z reprezentantem Polski. — W swoim życiu oraz w pracy zawodowej Wilfredo Leon kieruje się podobnymi wartościami, do tych, które wyznajemy w Galeco — mówi założyciel firmy Szczepan Buryło. — Był to więc dla nas naturalny wybór — dodaje.

Siatkarz jest uosobieniem idei stojącej za firmą Galeco. To człowiek uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony do świata, ambitny, dążący do osobistego rozwoju, profesjonalny, uczciwy i kierujący się zasadami fair play.

— Jestem idealnie dopasowany do Galeco — podkreśla Leon — Jestem osobą rodzinną, tak jak jest Galeco. Połączyliśmy siły i będziemy robić razem jeszcze więcej super rzeczy — podkreśla.

W najbliższym czasie przed siatkarzem stoi duże wyzwanie — Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, jednak kibice mogą być spokojni, ponieważ jak dla Galeco powiedział Wilfredo Leon: „Wychodzenie o krok naprzód i myślenie o przyszłości pozwalają nam się rozwijać”.

Trzymamy kciuki za sukcesy na i poza boiskiem!