Rynny Q-Stalyo to wysoka jakość, innowacyjne rozwiązania oraz estetyka. To wszystko sprawia, że systemy te są doskonałym wyborem zarówno dla nowoczesnych, jak i tradycyjnych budynków. Dzięki nietypowym rozwiązaniom montażowym i trwałym materiałom, rynny Q-Stalyo zapewniają długowieczność, efektywność i estetyczny wygląd, co przekłada się na pełną satysfakcję użytkowników. Wyróżnia je także stosunkowo niska cena, bez utraty na jakości.

Q-Stalyo PRO

To system wykonany w całości ze stali, który charakteryzuje się prostokątnym przekrojem. Dzięki zastosowaniu unikalnego i opatentowanego przez Galeco systemu łączenia Qnnect, rynny te nie wymagają tradycyjnych łączników, co pozwala na uzyskanie estetycznych, niemal niewidocznych połączeń. Model ten jest odporny na korozję oraz działanie czynników zewnętrznych, co gwarantuje długowieczność i niezawodność. Galeco zadbało o to, aby system był prosty w montażu, co jest możliwe dzięki ograniczonej liczbie elementów i innowacyjnym rozwiązaniom konstrukcyjnym. Estetyczny wygląd i trwałość sprawiają, że Q-Stalyo PRO idealnie wpisuje się w nowoczesne trendy architektoniczne.

Q-Stalyo MIX-PRO

System ten łączy w sobie zalety stali i PVC. Rynna wykonana jest ze stali, natomiast pion spustowy z PVC, co obniża koszty produkcji i montażu, jednocześnie zapewniając wysoką trwałość. System Qnnect zastosowany również w tym modelu eliminuje potrzebę tradycyjnych łączników i przyspieszając prace montażowe oraz obniżając koszty. Dzięki temu rynny te są zarówno funkcjonalne, jak i ekonomiczne. Galeco zapewnia 25-letnią gwarancję na system Q-Stalyo MIX-PRO, co świadczy o jego wysokiej jakości i niezawodności.

Q-Stalyo OK 125

To najnowszy system Galeco, który wyróżnia się półokrągłym przekrojem o szerokości 125 mm. Rynny te zostały zaprojektowane z myślą o efektywności oraz oszczędności — pieniędzy i materiałów, potrzebnych do montażu. Dzięki symetrycznemu profilowi z kapinosami rynny zatrzymują więcej wody, niż tradycyjne modele i zapobiegają jej wychlapywaniu. Wykorzystany także i w innych modelach system Qnnect gwarantuje estetyczne, trwałe i szczelne połączenia. Model ten jest dostępny w kolorach grafitowym (RAL 7016) i czarnym (RAL 9005), co pozwala na dopasowanie do różnorodnych elewacji. Galeco wprowadziło liczne innowacje, które ułatwiają montaż i demontaż. Przykładowo, haki w modelu Q-Stalyo OK 125 zostały zaprojektowane tak, aby umożliwiać łatwe wyciąganie rynien bez konieczności demontażu pokrycia dachowego. Galeco przeprowadziło również szereg testów obciążeniowych, aby zapewnić, że system Q-Stalyo OK 125 spełnia najwyższe normy wytrzymałościowe.

Wszystkie elementy systemów są fabrycznie pokryte folią ochronną, co zapobiega uszkodzeniom podczas transportu i montażu.