Nowe technologie w branży dekarskiej i rynnowej

Ekologiczne rozwiązania w branży dekarskiej i rynnowej

Obecnie jedną z kluczowych kwestii, która dyktuje kierunek rozwoju branży dekarsko-rynnowej jest ekologia. Rozwiązania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju są istotne zarówno dla projektantów i inwestorów, jak i dla producentów.

Dlatego Galeco w swojej ofercie posiada model blachodachówki RIGA, wykonanej z powlekanej organicznie stali GreenCoat® Crown BT. Do jej produkcji wykorzystano szwedzki olej rzepakowy. Jest to unikatowa technologia opracowana przez firmę SSAB, która wyróżnia Galeco na rynku. Do tego rozwiązanie sprawia, że produkt nim pokryty jest wytrzymały, trwały i odporny na korozję.

Rynny stalowe Galeco STAL i STAL² pokryte są również organiczną powłoką, dzięki czemu odpowiednio zabezpieczone przed korozją metalu. To sprawia, że właściciele domów i budynków mogą cieszyć się systemami rynnowymi przez długie lata, bez konieczności kosztownej i angażującej wymiany.

Innym rozwiązania od Galeco wpisującym się w ekologiczne wartości jest łapacz wody z przyłączem do węża ogrodowego w pionie spustowym systemu rynnowego Galeco STAL lub łapacz wody 100/50, dostępny w systemie Galeco PVC. Dzięki tym elementom woda deszczowa jest zdatna do użytku w celach gospodarczych w domu.

Modułowe propozycje rynnowo-dekarskie to przyszłość branży

Nowe technologie mają pomóc również w sprawnym i szybkim procesie budowy domu. Innowacyjne projekty pozytywnie wpływa na takie elementy, jak krótszy czas montażu co pozwala znacząco zaoszczędzić pieniądze.

Takim rozwiązaniem w ofercie Galeco jest system dachowy BROSA, którego modułowa konstrukcja nie tylko ułatwia transport i montaż, ale także pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej. Dzięki symetrycznej konstrukcji i idealnemu dopasowaniu moduły systemu mogą być zamontowane w dowolnym kierunku(od prawej do lewej i od lewej do prawej), gwarantując wysoką efektywność użytkowania i zadowolenie z procesu budowy.

Nowa technologia podąża również za światowymi trendami i estetyką. Innowacyjnym rozwiązaniem zarówno pod względem technicznym, jak i wizualnym jest system Q-STALYO od Galeco. Wyróżnia go brak łączników oraz uproszczony system elementów i połączeń, który wpływa na estetykę budynku oraz zdecydowanie ułatwia montaż.

Nowoczesne rozwiązania dla branży dekarskiej i rynnowej

W kontekście branży dekarsko-rynnowej, możemy wyróżnić także nowoczesne rozwiązania technologiczne, które na pierwszy rzut oka mogą nie kojarzyć z wykorzystaniem ich w budownictwie.

Nowinkami wartymi uwagi są na przykład drony z kamerami, które pomogą w dokładnej inspekcji wysokich czy trudno dostępnych dachów. Innym pomysłem jest użycie technologii 3D do projektowania budynku i wizualizacje wszystkich systemów rynnowych. Z pewnością takich rozwiązań będzie coraz więcej, a połączenie technologii i branży dekarskiej oraz rynnowej stanie się bardzo trwałym związkiem.