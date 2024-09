Nowość w ofercie Galeco – system dachowy GRIN

Galeco GRIN to rozwiązanie, które zachwyca minimalistycznym designem oraz wyjątkową funkcjonalnością. Panele na rąbek zostały zaprojektowane z myślą o nowoczesnej architekturze, gdzie liczy się każdy detal. Brak widocznych elementów montażowych sprawia, że cała konstrukcja prezentuje się harmonijnie i estetycznie, a zatrzaskowy sposób montażu „na click” znacząco ułatwia i przyspiesza instalację. A to pozwala zaoszczędzić czas oraz koszty związane z realizacją inwestycji.

Różnorodność rozwiązań

System Galeco GRIN dostępny jest w dwóch wariantach szerokości: 292 mm, oraz 501 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie produktu do każdego projektu. Szerokość całkowita paneli wynosi odpowiednio 322 mm oraz 531 mm. Panele mogą być także produkowane na wymiar, w zakresie długości od 0,35 m do 6,50 m, co umożliwia elastyczne dostosowanie produktu do indywidualnych wymagań klienta. Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia panelu na wymiar z gotowym zagięciem na pas startowy, co zdecydowanie ułatwia montaż, szczególnie przy instalacji od prawej do lewej strony.

Bogata kolorystyka

Również wygląd całej konstrukcji może być różnorodny, dzięki dwóm wariantom powierzchni — z mikrofalą lub w wersji gładkiej. Jak również dzięki różnym wariantach wykończenia — GreenCoat® Pural BT Mat oraz Granite® Ultramat. Klienci mają do wyboru modne odcienie – grafitowy mat (RAL 7016) oraz czarny mat (RAL 9005). Dzięki temu system dachowy Galeco GRIN doskonale komponuje się z różnorodnymi stylami architektonicznymi, nadając budynkom elegancki i nowoczesny wygląd.

Ekologia i innowacyjność

Galeco GRIN to nie tylko produkt najwyższej jakości, ale także rozwiązanie przyjazne dla środowiska. Stal, z której wykonane są panele, posiada powłokę opracowaną z zastosowaniem biotechnologii – zamiast tradycyjnych składników ropopochodnych, zastosowano tu szwedzki olej rzepakowy. Tego typu podejście znacząco zmniejsza wpływ na środowisko naturalne, co czyni produkt idealnym wyborem dla inwestorów świadomych pod kątem ekologicznym.

Wysoka jakość i trwałość na lata

Produkt Galeco łączy w sobie najwyższą jakość materiałów i zaawansowaną technologię produkcji. Panele na rąbek wykonane są ze stali o wysokiej odporności na korozję, promieniowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne. Grubość blachy wynosząca 0,5 mm gwarantuje odpowiednią sztywność i wytrzymałość konstrukcji. Powłoka cynkowa o grubości 275 g/m² minimalizuje ryzyko powstania efektu falowania, co dodatkowo podnosi walory estetyczne produktu.

Firma Galeco, wierząc w niezawodność i trwałość swoich produktów, oferuje do 50 lat gwarancji technicznej na opisywany system dachowy.