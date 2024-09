DACHRYNNA innowacyjne rozwiązanie dla dachów z okapem

Damian Kupis od 2007 roku prowadzi własną działalność, świadcząc usługi głównie w województwach mazowieckim i lubelskim, choć realizował zlecenia na terenie całej Polski. Posiada dyplom mistrzowski w dekarstwie i blacharstwie, a jako aktywny członek Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, oddział lubelski, regularnie uczestniczy w branżowych wydarzeniach, dzięki czemu na bieżąco śledzi nowinki technologiczne. Współpracuje również z hurtownią Neotech Puławy, która zgłosiła go na szkolenie z systemu DACHRYNNA, które Galeco realizowało w Balicach. Podczas naszej rozmowy opowiada o swoich wrażeniach, wyzwaniach montażowych oraz o wpływie nowoczesnych rozwiązań na estetykę budynków.

Jakie były Pana pierwsze wrażenia po zapoznaniu się z systemem DACHRYNNA?

To było naprawdę coś, co wywołało efekt "wow". Byłem pod ogromnym wrażeniem estetyki tego systemu – prezentuje się niesamowicie. Nowoczesny design DACHRYNNY znacząco wpływa na wygląd elewacji budynków. To rozwiązanie wprowadza nowy standard w estetyce. Rynny w tym systemie są ukryte, co daje interesujący efekt wizualny. Coraz częściej architekci uwzględniają nowoczesne bryły budynków, a DACHRYNNA świetnie komponuje się z nowoczesnymi formami architektonicznymi.

Firma Galeco, jako producent systemu, twierdzi, że montaż DACHRYNNY jest stosunkowo prosty i przyjemny. Jak to wygląda z punktu widzenia rzemieślnika-dekarza?

Mogę potwierdzić, że montaż jest rzeczywiście bardzo prosty. Myślę, że każdy dekarz z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, które zdobywa podczas szkolenia certyfikacyjnego, bez problemu sobie z nim poradzi. Można powiedzieć, że montujemy te elementy niczym klocki Lego – wszystko doskonale do siebie pasuje. To naprawdę przyjemna praca i nie zajmuje zbyt dużo czasu.

Czy są jakieś kluczowe momenty w procesie montażu, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę?

Zdecydowanie. Kluczowym elementem jest prawidłowe rozmieszczenie profili aluminiowych oraz montaż rynien zgodnie z instrukcją producenta. Ważne jest, by zwracać uwagę na detale, ponieważ to one mogą zaważyć na finalnym wyglądzie i funkcjonalności całego systemu. Bezpieczeństwo jest tu priorytetem. W DACHRYNNIE zastosowano rozwiązania, które minimalizują ryzyko uszkodzeń – na przykład dzięki kablom grzewczym nie musimy obawiać się problemów przy dużych opadach śniegu, co mogłoby stanowić wyzwanie dla tradycyjnych, wiszących rynien. To naprawdę solidne i przemyślane rozwiązanie.

DACHRYNNA może być stosowana zarówno przy dachach bezokapowych, jak i z okapem. Czy sposób montażu w tych dwóch przypadkach różni się znacząco?

Sposób montażu paneli dachowych Galeco GRIN, które występują w systemie DACHRYNNA, jest właściwie taki sam, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z dachem bezokapowym, czy z okapem. Różnice pojawiają się przy dachu bezokapowym, gdzie trzeba zastosować podkonstrukcję aluminiową pod DACHRYNNĘ i dachu okapowym – wtedy musimy dodatkowo zamontować podbitkę, czyli wykończenie pod okapem. Możliwości jest wiele: od podbitek z PVC, przez drewno, po metal. Wszystko zależy od naszej wyobraźni, ale oczywiście trzeba pamiętać, by całość była wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną.

Czy uważa Pan, że DACHRYNNA może stać się nowym standardem na rynku, szczególnie w przypadku dachów z wysuniętym okapem?

Zdecydowanie tak. Tradycyjne wiszące rynny, które do tej pory były standardem, zaczynają powoli tracić na popularności. Widzimy je wszędzie, przez co trochę nam się opatrzyły. Estetyka odgrywa coraz większą rolę w projektowaniu budynków, a nowoczesne formy, jak DACHRYNNA, odpowiadają na to zapotrzebowanie. Jesteśmy przyzwyczajeni do widoku wiszących rynien, które towarzyszą nam od kilkudziesięciu lat, ale nowoczesność w architekturze zmusza nas do poszukiwania innych rozwiązań.

Stare budownictwo jest coraz częściej modernizowane, zarówno z powodu zużycia materiałów, jak i zmieniającej się estetyki. Dlatego osoby, które decydują się na modernizację lub wymianę pokryć dachowych, będą coraz częściej wybierały nowoczesne rozwiązania, a DACHRYNNA jest z pewnością jednym z nich. Idealnie będzie się komponować w nowoczesnych budynkach bezokapowych, ale także w domach z okapem, które dzięki DACHRYNNIE zyskają estetyczny i nowoczesny wygląd, przy zachowaniu tradycyjnej formy dachu z okapem.