Galeco – historia marki pisana pasją

Firma Galeco powstała z prostego przekonania – że dom to coś więcej niż cztery ściany i dach. To miejsce, w którym toczy się centrum życia rodzinnego, które powinno dawać poczucie bezpieczeństwa i wygodę. Dlatego też dom i dach powinny być zbudowane z solidnych materiałów, które przetrwają lata, dając domownikom te niezbędne wartości.

Dlatego firmie Galeco od pierwszych dni działalności przyświecały wartości, które pozostają niezmienne również dzisiaj, a są to uczciwość, rzetelność, wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów oraz kreowanie nowych rozwiązań. Dlatego każdy produkt, od systemów rynnowych po nowoczesne pokrycia dachowe, jest odzwierciedleniem tych wartości.

Wartości, które budują zaufanie

Firma Galeco została założona przez Szczepana Buryło, i od początku kładła nacisk na innowacyjność, jakość oraz udoskonalanie rozwiązań. Od małego, rodzinnego przedsiębiorstwa z Balic, Galeco stało się prekursorem nowoczesnych rozwiązań na skalę ogólnopolską, wychodząc również na rynki eksportowe.

Wizja rozwoju i ciągłego wychodzenia o krok przed konkurencję sprawiła, że portfolio produktowe Galeco ciągle ewoluowało. Pierwszym etapem były półokrągłe systemy rynnowe z charakterystycznym i niespotykanym dotąd wywinięciem do wewnątrz, zapobiegającym przelewaniu się wody. Kolejnym krokiem było wprowadzenie na rynek rynny ukrytej w postaci systemu Galeco BEZOKAPOWY, a także rynien kwadratowych z systemu Galeco STAL2 oraz Galeco PVC2.

Te ostatnie nowinki w znaczącym stopniu zmieniły krajobraz i bryły nowo budowanych domów. Oprócz odwodnienia dachu i jego bezpieczeństwa dały inwestorom satysfakcję, zadowolenie, a także spełnienie marzeń o estetycznym i pięknym domu.

Ostatni, najnowszy produkt Galeco DACHRYNNA w postaci systemowego rozwiązania dachu i rynny całkowicie zrewolucjonizował branżę. Tym samym Galeco weszło z wielkim impetem na rynek pokryć dachowych, jak zwykle oferując produkt wysokiej jakości w niebanalnym designie, który daje jeszcze większe możliwości.

Firma to ludzie

Firma Galeco to przede wszystkim ludzie – zarówno ci, którzy stoją za powstawaniem każdego produktu, jak i ci, którzy korzystają z rozwiązań firmy w swoich domach.

Zaufanie klientów nie jest czymś, co można zbudować w jeden dzień. To lata pracy, troski o jakość i nieustannego doskonalenia produktów. Galeco, jako firma rodzinna, doskonale rozumie, jak ważne są długotrwałe relacje – zarówno w biznesie, jak i w rodzinie, dlatego też inwestuje w swoich pracowników, partnerów biznesowych oraz w relacje z klientami, wiedząc, że to właśnie ludzie są kluczem do sukcesu.

Dla Galeco każdy projekt to nie tylko kolejny produkt, ale indywidualna historia i odpowiedź na potrzeby rynku.

Słuchanie rynku

„Słuchanie rynku”, czyli potrzeb klientów, a także uwag partnerów biznesowych to jedna z fundamentalnych zasad, którymi kieruje się Galeco. Firma od początku swojego istnienia dba o to, by być blisko ludzi, rozumieć ich potrzeby i marzenia o idealnym domu. To właśnie dzięki temu podejściu Galeco jest w stanie wprowadzać innowacje, które nie tylko spełniają oczekiwania, ale także wyznaczają nowe standardy.

Galeco słucha nie tylko klientów, ale również zmieniających się trendów i wymagań w branży dachowej stale udoskonalając swoje produkty. Dzięki temu powstają rozwiązania, które łączą funkcjonalność, estetykę i trwałość, zapewniając klientom bezpieczeństwo na lata.

Jakość, estetyka i bezpieczeństwo

Galeco to nie tylko firma produkująca rynny i pokrycia dachowe. To firma, która dąży do estetyzacji architektury polskiego krajobrazu, dbając o to, aby każdy dach i każda rynna były nie tylko funkcjonalne, ale również piękne. Wszystkie produkty Galeco powstają z myślą o komforcie i spokoju klientów, którzy mogą mieć pewność, że ich dom jest chroniony przez najwyższej jakości systemy dachowe i rynnowe. Galeco to historia pasji, tradycji i rodzinnych wartości, które przenikają każdą decyzję biznesową i każdy produkt. Dzięki temu firma oferuje klientom rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność na długie lata.