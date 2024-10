Jesienny przegląd dachu — o co warto zadbać?

Podstawową rzeczą, jaką należy zrobić, jest pozbycie się zalegających liści, gałęzi i zanieczyszczeń z rynien i dachu. Zalegające we wnętrzu rynny zabrudzenia mogą doprowadzić do zatorów, które z kolei mają wpływ na wylewanie się wody poza dach na elewację budynku. W ekstremalnych sytuacjach grozi to przedostatnim się wody pod okap dachu. Usunięcie z dachu liści i nieczystości pomaga uniknąć wielu późniejszych groźnych konsekwencji.

Rynny warto czyścić nawet wtedy, gdy są założone na nie siatki ochronne, ponieważ pomimo tego, że siatki wyłapują liście drzew mieszanych, mogą przepuścić igły i małe gałązki. Przegląd rynien można sobie ułatwić dzięki podstawowym narzędziom takim jak np. szczotka z miękkim włosiem oraz wysokiej drabinie. Pamiętaj przy tym o swoim bezpieczeństwie!

Przegląd miejsc trudno dostępnych

Najbardziej narażone miejsca na dachu to kosze dachowe, obróbka komina oraz nadbudówka zwana potocznie „jaskółką”. Powinieneś więc szczególnie im się przyjrzeć. Warunki atmosferyczne w okresie jesiennym narażają wymienione wyżej miejsca na poważne uszkodzenia. Warto zrobić ich przegląd, nawet jeżeli uważamy, że z dachem wszystko jest w porządku.

Newralgiczne punkty powinny być odpowiednio sprawdzone, by uniknąć uszkodzeń, nieszczelności lub niedostrzegalnych gołym okiem zniszczeń i awarii. W czasie jesiennego przeglądu warto też pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu, montując np. koszyczki do osadników, które oferuje marka Galeco. Dzięki temu w przyszłości przegląd rynien i usuwanie zanieczyszczeń będzie jeszcze łatwiejsze.

Akcesoria, które warto umieścić jesienią na dachu

W polskim klimacie oprócz opadów deszczu dach jest narażony także na duże opady śniegu. Jesień to odpowiedni moment, na to, by zainstalować elementy zapobiegające osunięciu się pokrywy śnieżnej. Bariery przeciwśniegowe od Galeco to doskonała ochrona przed niespodziewanym obsunięciem się śniegu.

Odpowiednia kontrola stanu technicznego dachu jesienią przedłuży jego żywotność oraz zapewni skuteczniejszą ochronę przed niebezpieczeństwem, jakie niosą warunki atmosferyczne. Wszelkie usuwanie usterek, które zostaną, wcześniej zlokalizowane pozwoli uniknąć poważniejszych uszkodzeń, które ostatecznie mogą doprowadzić do wymiany całego zadaszenia.

Konserwacja dachu to nie tylko dobry stan samego pokrycia, ale przede wszystkim pewność, że konstrukcja budynku nie ulegnie działaniom zagrażającym jej bryle oraz życiu jego mieszkańców.