DACHRYNNA Okapowa – nowoczesne pokrycie dachowe od Galeco

Galeco oferuje dwa warianty systemu: DACHRYNNĘ Okapową, przeznaczoną do dachów z okapem, oraz DACHRYNNĘ Bezokapową, idealną dla nowoczesnych budynków o minimalistycznej bryle. Każdy z tych systemów pozwala na estetyczne wykończenie budynku, niezależnie od stylu architektonicznego.

DACHRYNNA Bezokapowa

DACHRYNNA Bezokapowa to innowacyjne połączenie rynny połaciowej, specjalnej metalowej konstrukcji oraz pokrycia dachowego. System ten został stworzony z myślą o odważnych i nowatorskich projektach architektonicznych, co sprawia, że wymaga ścisłej współpracy z architektem już na etapie planowania. W ramach tego rozwiązania zastosowane zostały panele na rąbek Galeco GRIN, które można zamówić na wymiar, aby w ten sposób dostosować je do specyfiki projektu.

Dodatkową zaletą systemu jest możliwość zastosowania paneli na rąbek również na elewacji budynku, co pozwala na stworzenie spójnej i nowoczesnej bryły o niepowtarzalnym charakterze. To ciekawe rozwiązanie może zastąpić standardowe tynkowanie.

DACHRYNNA Okapowa

DACHRYNNA Okapowa to z kolei rozwiązanie dedykowane dachom dwuspadowym z okapem, które świetnie sprawdza się nawet w domach realizowanych na bazie gotowych projektów. To innowacyjny system, oferujący szerokie możliwości aranżacyjne, idealny dla inwestorów, którzy szukają praktycznych i estetycznych rozwiązań, nie rezygnując przy tym z wysokiej jakości.

System ten łączy w sobie rynnę połaciową i stalowe pokrycie dachowe produkowane przez Galeco. Kluczowym elementem jest panel na rąbek Galeco GRIN. Modułowa konstrukcja paneli upraszcza i przyspiesza proces montażu. To rozwiązanie pozwala na precyzyjne i sprawne prace dekarskie, a dzięki kompatybilności ze stalową podsufitką, całość tworzy spójną i elegancką bryłę. Oczywiście klienci mogą zdecydować się na podsufitkę z innych materiałów, dostosowując rozwiązanie do swoich preferencji.

Dlaczego warto wybrać DACHRYNNĘ?

DACHRYNNA wyróżnia się przystępną ceną, porównywalną z tradycyjnymi systemami pokrycia dachowego i rynnowego. Analizy kosztowe pokazują, że różnice między systemem DACHRYNNA a klasycznymi rozwiązaniami są minimalne, co czyni to rozwiązanie atrakcyjną inwestycją dla wszystkich tych, którzy szukają nowoczesnych i trwałych rozwiązań, nie obciążając przy tym nadmiernie swojego budżetu.

Przykładowe dane do porównania:

Projekt domu DANIEL II G1 z katalogu Archipelag w wersji DACHRYNNĄ Okapową (rynna połaciowa i pokrycie dachowe z panelem dachowym na rąbek Galeco GRIN):

Koszt materiałów pokrycie dachowe + rynna połaciowa: 36 839 zł brutto

Projekt domu DANIEL II G1 z katalogu Archipelag w wersji z panelem na rąbek Galeco GRIN oraz systemem rynny kwadratowej Galeco STAL2

Koszt materiałów pokrycie dachowe + rynna kwadratowa: 37 019 zł brutto

Produkt Galeco to połączenie innowacyjnego designu, trwałości i funkcjonalności. Dzięki czemu stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnych inwestorów, architektów, a także dekarzy. Wybierz DACHRYNNĘ i nadaj swojemu budynkowi charakter, który będzie zachwycać przez lata.