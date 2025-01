Galeco GRIN MOD - blacha na modułowy rąbek zatrzaskowy

Bezkompromisowa szczelność i trwałość

System Galeco GRIN MOD został zaprojektowany z myślą o najwyższym bezpieczeństwie użytkowania. Zakładkowy montaż listków w połączeniu poprzecznym oraz specjalnie zaprojektowane wykroje dolnej części panelu gwarantują szczelne przyleganie elementów, skutecznie chroniąc przed przeciekaniem. Staranne dopracowanie detali pozwoliło zminimalizować widoczne łączenia między panelami, nadając pokryciu elegancki wygląd. Kompaktowe wymiary elementów zapewniają wyjątkową sztywność i trwałość paneli, znacząco ograniczając ryzyko odkształceń i deformacji.

Zalety systemu:

Panel modułowy na rąbek Galeco GRIN MOD gwarantuje? szereg praktycznych korzyści. Przede wszystkim jest znacznie lżejszy od tradycyjnych pokryć, co przekłada się na mniejsze obciążenie konstrukcji budynku. Ustandaryzowane wymiary modułów nie tylko ułatwiają transport i magazynowanie, ale też eliminują konieczność produkcji elementów na zamówienie pod konkretny projekt dachu. To rozwiązanie jest szczególnie cenne w przypadku potrzeby wymiany pojedynczych paneli na skutek ewentualnych uszkodzeń podczas montażu.

System zaprojektowano z myślą o maksymalnej elastyczności zastosowania - panele można stosować/montować na dachach o różnych kształtach i kątach nachylenia. Montaż "na click" eliminuje konieczność stosowania dodatkowych narzędzi czy mocowań, co znacząco przyspiesza i upraszcza proces instalacji.

Specyfikacja techniczna

Galeco GRIN MOD oferuje cztery warianty paneli, wszystkie o jednakowej szerokości efektywnej 501 mm:

Panel startowy występuje w dwóch długościach:

- wariant pierwszy: długość efektywna 98 cm (całkowita 100 cm)

- wariant drugi: długość efektywna 198 cm (całkowita 200 cm)

Panel dachowy również dostępny jest w dwóch rozmiarach:

- wariant pierwszy: długość efektywna 98 cm (całkowita 102 cm)

- wariant drugi: długość efektywna 198 cm (całkowita 202 cm)

Wszystkie panele wykonane są z blachy o grubości nominalnej 0,5 mm i zabezpieczone powłoką cynkową Z275.

Montaż krok po kroku

Instalacja paneli Galeco GRIN MOD przebiega w sposób uporządkowany i przemyślany. Montaż rozpoczyna się od dolnej części połaci i postępuje w kierunku kalenicy, przesuwając się od lewej do prawej strony dachu. Na początku instalowane są panele startowe, wykorzystywane wyłącznie w części okapowej. Posiadają one fabryczne podgięcie umożliwiające pewne zaczepienie o listwę startową pasa nadrynnowego. Następnie, od panelu startowego ku kalenicy, montowane są kolejne panele dachowe. Instalacja w systemie "na zakładkę" wymaga szczególnej uwagi, by połączenia poszczególnych paneli mijały się na dachu, nie sąsiadując ze sobą bezpośrednio.

Jakość i trwałość

Galeco GRIN MOD dostępny jest w dwóch wariantach wykończenia powierzchni. Pierwsza opcja to GreenCoat® Pural BT w wersji matowej - zaawansowana powłoka polimerowa wykorzystująca technologię BT (Bio-based Technology). W tej innowacyjnej technologii tradycyjne składniki ropopochodne zastąpiono surowcami pochodzenia roślinnego. Powłoka wyróżnia się wyjątkową odpornością na warunki atmosferyczne, skutecznie chroni przed korozją i odbarwieniem, a także jest odporna na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Jej matowa powierzchnia posiada właściwości antyzabrudzeniowe i dostępna jest w kolorach RAL 7016 oraz RAL 9005.

Druga opcja to SSAB Rough Matt Polyester - powłoka poliestrowa o matowej strukturze. Zapewnia skuteczną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, korozją i blaknięciem, charakteryzując się przy tym zwiększoną odpornością na zarysowania. Stanowi ekonomiczną alternatywę dla powłoki Pural BT i dostępna jest w trzech kolorach: RAL 7016, RAL 9005 i RAL 8017.

System można łączyć z pełną gamą obróbek blacharskich systemu GRIN, w tym z wiatrownicą, gąsiorem, listwą podgąsiorową i pasem startowym, co umożliwia kompleksowe i spójne wykończenie dachu.

---

*Obecnie trwają prace nad rozszerzeniem oferty o panel z mikrofalą, co w przyszłości zapewni jeszcze większą różnorodność wykończeń powierzchni. *