DACHRYNNA V9 - harmonijne połączenie współpracy firm Galeco i Wienerberger

Ta innowacyjna współpraca to harmonijne połączenie ukrytej rynny połaciowej z systemu Galeco DACHRYNNA z dachówką ceramiczną Koramic V9 od wienerberger, tworzące system, który odpowiada na potrzeby inwestorów, architektów i dekarzy poszukujących nowoczesnych rozwiązań w budownictwie.

DACHRYNNA V9 – elegancka, nowoczesna estetyka i doskonała funkcjonalność

Połączenie rynny połaciowej Galeco z dachówką Koramic V9 tworzy produkt, który zachwyca estetyką, ale jednocześnie spełnia wysokie wymagania funkcjonalne. Kształt litery "V" na dachówce Koramic V9, zaprojektowany przez Studio F. A. Porsche, nie tylko przyciąga wzrok, ale także pełni istotną rolę konstrukcyjną. Całość systemu DACHRYNNA V9 gwarantuje harmonię zarówno pod względem wizualnym, jak i technicznym. Ukryta konstrukcja rynny połaciowej Galeco sprawia, że dach nabiera minimalistycznego, eleganckiego wyglądu, doskonale komponując się z bryłą budynku. To rozwiązanie, które spełnia oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów.

Zalety DACHRYNNA V9

Najwyższa jakość i trwałość

System DACHRYNNA V9 to połączenie wyjątkowej jakości rynny połaciowej Galeco, wykonanej ze szwedzkiej stali powlekanej powłoką GreenCoat® Pural BT, oraz trwałości ceramicznej dachówki Koramic V9. Stal z której wykonana jest rynna połaciowa zapewnia odporność na korozję, zmienne warunki atmosferyczne oraz długowieczność. Natomiast dachówka ceramiczna Koramic V9 jest synonimem niezawodności i wytrzymałości, co razem sprawia, że system DACHRYNNA V9 jest wyjątkowo odporny na trudne warunki pogodowe, a jednocześnie zachowuje swoje właściwości przez wiele lat.

Ekologia w trosce o środowisko

DACHRYNNA V9 to rozwiązanie przyjazne środowisku. Rynna połaciowa Galeco, dzięki zastosowaniu stali powlekanej GreenCoat® Pural BT, zawiera biotechnologiczną powłokę na bazie oleju rzepakowego, co minimalizuje wpływ produkcji na środowisko. Dachówka Koramic V9 produkowana jest z surowców pozyskanych lokalnie, przy użyciu energii pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł energii (OZE). To połączenie technologii wspiera proces dekarbonizacji przemysłu budowlanego, zmniejsza ślad węglowy i przyczynia się do ochrony klimatu.

Nieskazitelna estetyka

System DACHRYNNA V9 to doskonała harmonia między estetyką a funkcjonalnością. Ukryta konstrukcja rynny połaciowej Galeco sprawia, że cała połać dachowa jest spójna i stylowa. Precyzyjnie zaprojektowana dachówka Koramic V9, z charakterystycznym kształtem litery “V”, podkreśla minimalistyczny i nowoczesny design dachu, tworząc jednocześnie jednolitą, harmonijną bryłę budynku. Efekt wizualny jest subtelny, ale zauważalny – idealne rozwiązanie dla inwestorów ceniących estetykę i elegancję.

Systemowość i wygoda

DACHRYNNA V9 to inteligentny system 2w1, który łączy dachówkę ceramiczną Koramic V9 z rynną połaciową Galeco. Takie połączenie zapewnia pełną kompatybilność systemu, co ułatwia wybór i montaż poszczególnych elementów. Inwestorzy zyskują spójne, zintegrowane rozwiązanie, które upraszcza proces budowy, zapewniając wygodę i oszczędność czasu. Dodatkowo, integracja dwóch komponentów w jeden system zwiększa efektywność i estetykę wykonania dachu.

DACHRYNNA V9 – nowoczesność i ekologia w jednym rozwiązaniu

Współpraca Galeco i wienerberger to odpowiedź na rosnące potrzeby rynku budowlanego, które szukają produktów łączących estetykę, trwałość i zrównoważoną produkcję. DACHRYNNA V9 to system dachowy, który zadowoli najbardziej wymagających inwestorów, oferując gustowny design i funkcjonalność, a jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska.

---

O producentach:

Galeco to wiodący producent lekkich pokryć dachowych i systemów rynnowych w Polsce, który od ponad 30 lat dostarcza innowacyjne i estetyczne rozwiązania dla branży dachowej. Firma oferuje szeroką gamę innowacyjnych produktów, w tym system dachowy DACHRYNNA łączący panel dachowy na rąbek z rynna połaciową, paneli dachowych modułowych GRIN MOD, blachodachówki modułowej Galeco BROSA, a także znane kwadratowe systemy rynnowe takie jak Galeco BEZOKAPOWY, Galeco STAL2, Galeco PVC2 oraz tradycyjne, półokrągłe systemy rynnowe.

Wienerberger to globalny lider w produkcji materiałów budowlanych, w tym dachówek ceramicznych. Firma jest znana z dbałości o jakość i innowacyjność, oferując produkty, które łączą tradycję z nowoczesnością. Dachówka Koramic V9 to efekt współpracy z renomowanym Studio F. A. Porsche, łączącym design z funkcjonalnością i trwałością.