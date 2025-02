Rodzaje pokryć dachowych od Galeco na 2025 rok

Galeco GRIN MOD – rewolucja w pokryciach dachowych

Panel dachowy na rąbek w wersji modułowej Galeco GRIN MOD zdobył prestiżowy Złoty Medal DACH FORUM 2025. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które łączy elegancję tradycyjnego rąbka z prostotą i szybkością montażu.

GRIN MOD wykonany jest z wysokiej jakości szwedzkiej stali SSAB i dostępny w dwóch wariantach powłok:

GreenCoat® Pural BT MAT – przyjazna środowisku i wysoce odporna na czynniki atmosferyczne, Rough Matt Polyester – zapewniająca matowe, nowoczesne wykończenie.

Dzięki systemowi montażu „na click” instalacja jest szybka i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Modułowa konstrukcja minimalizuje ryzyko błędów montażowych, a standardowe wymiary paneli zapewniają oszczędność czasu i natychmiastową dostępność.

DACHRYNNA V9 – nowoczesna elegancja we współpracy z wienerberger

W 2025 roku Galeco wprowadziło do oferty rozwiązanie dla inwestorów ceniących ciężkie pokrycia. To system DACHRYNNA V9, który powstał w efekcie współpracy z marką wienerberger. Jest to połączenie rynny połaciowej Galeco z dachówką Koramic V9 zaprojektowaną przez Studio F. A. Porsche. Produkt wyróżnia się minimalistycznym designem, wysoką trwałością oraz ekologiczną produkcją opartą na odnawialnych źródłach energii.

Nowoczesne systemy DACHRYNNA

Galeco rozwija swoje zintegrowane systemy dachowo-rynnowe, oferując dwa kluczowe warianty innowacyjnej DACHRYNNY:

DACHRYNNA Okapowa – ukryty system rynnowy dla budynków z klasycznym okapem, łączący nowoczesność z przystępną ceną, DACHRYNNA Bezokapowa – idealne rozwiązanie dla nowoczesnej architektury typu „nowoczesna stodoła”, zapewniające maksymalną estetykę.

Oba systemy są kompatybilne z różnego rodzaju pokryciami dachowymi, w tym dachówkami ceramicznymi Koramic V9.

Nowe produkty marki odpowiadają na potrzeby zarówno architektów, inwestorów, jak i wykonawców. Innowacyjność, trwałość i dbałość o środowisko sprawiają, że Galeco umacnia swoją pozycję jako lidera rynku dachowego w Polsce i na świecie.