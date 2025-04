Jak skrócić czas budowy dachu dzięki panelom modułowym?

Wybór odpowiedniego pokrycia dachowego może znacząco wpłynąć na czas realizacji inwestycji. Rozwiązaniem, które doskonale wpisuje się w potrzebę szybkiego i efektywnego montażu, są modułowe systemy dachowe firmy Galeco, takie jak blachodachówka modułowa Galeco BROSA czy panel modułowy na rąbek GRIN MOD.

Modułowa precyzja - szybkość i wygoda montażu

Blachodachówka modułowa Galeco BROSA to produkt, który łączy estetykę, trwałość i łatwość montażu. Dzięki symetrycznemu kształtowi modułów montaż pokrycia dachowego można realizować w dowolnym kierunku połaci. To pozwala na optymalne wykorzystanie każdego arkusza, ograniczenie odpadów, a przede wszystkim - znaczące przyspieszenie pracy ekipy dekarskiej. Charakterystyczne środkowe przetłoczenie panelu zwiększa jego sztywność, eliminując zjawisko falowania powierzchni, co skraca czas potrzebny na ewentualne poprawki montażowe.

BROSA może być montowana na dachach o minimalnym kącie nachylenia 9°, co daje szerokie możliwości zastosowania w różnych projektach architektonicznych. Panel o wymiarach efektywnych 1160 × 700 mm (powierzchnia 0,812 m²) zapewnia szybkie pokrycie dużych powierzchni przy minimalnej ilości łączeń.

Estetyka, trwałość i uniwersalność w jednym

System dachowy BROSA dostępny jest w dwóch stylach wykończenia: wariant płaski i z mikrofalą, co umożliwia dopasowanie pokrycia zarówno do tradycyjnych, jak i bardziej nowoczesnych projektów domów. Dostępność w różnych powłokach (GreenCoat® Crown BT Mat, Rough Matt Polyester, Granite® Ultramat) pozwala na wybór najlepszego rozwiązania pod względem estetycznym i funkcjonalnym, z gwarancją sięgającą nawet 40 lat.

Zastosowanie skandynawskiej stali GreenCoat® Crown BT, powlekanej organicznie z wykorzystaniem szwedzkiego oleju rzepakowego zamiast składników ropopochodnych, sprawia że BROSA to nie tylko estetyka, ale także trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz rozwiązanie przyjazne dla środowiska.

GRIN MOD -- klasyka w nowoczesnej odsłonie

Panel modułowy na rąbek Galeco GRIN MOD to rozwiązanie, które idealnie odpowiada na potrzeby współczesnego budownictwa. Łączy elegancję tradycyjnego panelu dachowego z funkcjonalnością modułowych rozwiązań. Montaż na zasadzie przemiennego krycia dachu pozwala uzyskać efekt klasycznego rąbka rzemieślniczego przy znacznie krótszym czasie instalacji.

GRIN MOD charakteryzuje się szerokością efektywną 501 mm i jest dostępny w długościach modułowych 1 i 2 m, co umożliwia elastyczne dopasowanie do różnych rozmiarów połaci. System ten można stosować na dachach o minimalnym kącie nachylenia 18°, zapewniając doskonałą szczelność i ochronę przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi.

Panele GRIN MOD są lekkie, co oznacza mniejsze obciążenie konstrukcji dachu oraz łatwiejszy transport i magazynowanie. Dzięki ustandaryzowanym wymiarom, ekipy montażowe mogą bezproblemowo i szybko realizować inwestycję, unikając przestojów spowodowanych oczekiwaniem na elementy robione na zamówienie.

Montaż „na click" - rewolucja w montażu pokryć dachowych

Modułowy panel na rąbek Galeco GRIN MOD został zaprojektowany z myślą o maksymalnym uproszczeniu montażu. Zastosowanie technologii „na click" eliminuje konieczność używania specjalistycznych narzędzi oraz dodatkowych mocowań, skracając tym samym czas pracy i pozwalając na efektywną organizację procesu budowy.

Panel GRIN MOD dostępny jest w wykończeniu gładkim, które nadaje dachowi elegancki, minimalistyczny wygląd. Produkt oferowany jest w trzech rodzajach powłok, w tym ekologicznej GreenCoat® Pural BT Mat, objętej aż 50-letnią gwarancją techniczną, co stanowi jeden z najdłuższych okresów gwarancyjnych dostępnych na rynku.

Korzyści logistyczne i ekonomiczne

Rozwiązania modułowe Galeco przynoszą wymierne korzyści logistyczne i ekonomiczne. Standaryzowane wymiary paneli ułatwiają planowanie zakupów i ograniczają nadwyżki materiałowe. Modułowa konstrukcja umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni transportowej i magazynowej, co przekłada się na niższe koszty logistyczne.

Szybki montaż przekłada się bezpośrednio na oszczędność robocizny, a możliwość realizacji inwestycji w krótszym czasie oznacza szybsze zakończenie budowy i wcześniejsze oddanie obiektu do użytku. Dodatkowo, dzięki dostępności produktów "od ręki", eliminowane są opóźnienia związane z produkcją na zamówienie, co w przypadku napiętych harmonogramów budowlanych ma kluczowe znaczenie.

Wybierając rozwiązania modułowe Galeco, inwestorzy i wykonawcy zyskują gwarancję trwałości, estetyki i wygody, a także przyspieszenie realizacji inwestycji oraz optymalizację kosztów.