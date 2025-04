Wiosna? Czas na czyszczenie dachów i rynien

Zalegające liście, gałęzie i igliwie mogą spowodować poważne problemy. Zatkana rynna to ryzyko przelewania się wody i zawilgocenia ścian, co w dalszej perspektywie prowadzi do rozwoju grzybów i pleśni. Dach pokryty brudem, mchem i porostami to z kolei ryzyko szybszej degradacji pokrycia dachowego i obniżenia jego trwałości.

Na co zwrócić uwagę podczas wiosennego przeglądu dachu?

Stan pokrycia dachowego -- sprawdź dach pod kątem uszkodzeń mechanicznych, takich jak pęknięcia, dziury czy przesunięte dachówki. Usuń mech oraz inne porosty, które mogą przyspieszać zużycie materiału.

Obróbki blacharskie -- zwróć uwagę na miejsca styku pokrycia dachowego z kominami, oknami dachowymi czy ścianami. Właśnie w tych miejscach najczęściej pojawiają się nieszczelności, które prowadzą do zawilgoceń poddasza i ścian.

Rynny i rury spustowe -- oceń ich drożność, dokładnie usuń wszelkie zanieczyszczenia takie jak liście, gałęzie czy błoto. Sprawdź również mocowania rynien oraz ich stan techniczny -- korozję, pęknięcia oraz wszelkie inne uszkodzenia, które mogą utrudniać prawidłowe odprowadzanie wody.

Elementy dodatkowe -- przyjrzyj się również innym elementom takim jak śniegołapy, systemy przeciwśniegowe, anteny czy solary. Upewnij się, że są one stabilne i dobrze przymocowane do dachu.

Profesjonalne czyszczenie czy samodzielna praca?

Jeśli dach jest łatwo dostępny i nie wymaga skomplikowanych prac wysokościowych, podstawowe czynności można wykonać samodzielnie. Przed rozpoczęciem prac zadbaj o odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak rękawice robocze, okulary ochronne oraz stabilne obuwie antypoślizgowe. Upewnij się, że drabina jest solidna i ustawiona na stabilnym podłożu. Wybór narzędzi do czyszczenia zależy od rodzaju pokrycia dachowego. W przypadku pokryć z blachy (blachodachówki, panele na rąbek) należy zachować szczególną ostrożność – nie wolno używać ostrych narzędzi, które mogłyby porysować i uszkodzić powłokę. Do czyszczenia blaszanych pokryć dachowych najlepiej stosować miotełki z miękkim włosiem, gąbki lub szmatki z mikrofibry oraz łagodne środki czyszczące. Podobnie rynny stalowe należy czyścić delikatnie – do usuwania liści i mniejszych zanieczyszczeń najlepiej użyć rękawic lub miękkiej szmatki, a do spłukania resztek brudu wody pod niewielkim ciśnieniem. Unikaj metalowych szpachelek czy szczotek drucianych, które mogą zarysować powłokę ochronną rynny. Ważne jest zachowanie ostrożności, aby nie uszkodzić pokrycia dachowego podczas usuwania zanieczyszczeń, szczególnie w przypadku nowoczesnych pokryć z powłokami ochronnymi.

W przypadku dachów o dużym kącie nachylenia, dużej wysokości lub mocno zabrudzonych powierzchni warto zdecydować się na profesjonalne usługi. Fachowcy dysponują odpowiednim sprzętem zabezpieczającym oraz specjalistycznymi urządzeniami, które umożliwiają precyzyjne i bezpieczne usunięcie nawet najtrudniejszych zabrudzeń. Dodatkową zaletą korzystania z usług profesjonalnych ekip jest możliwość uzyskania szczegółowej oceny stanu technicznego dachu, co pozwala na wcześniejsze wykrycie ewentualnych usterek i uniknięcie poważniejszych napraw w przyszłości.

Jakie są zalety regularnego czyszczenia dachów i rynien?

Choć coroczny przegląd dachu może być uciążliwy warto pamiętać, że pozwala on na przedłużenie żywotności pokrycia dachowego, co umożliwia zmniejszenie ryzyka kosztownych napraw w przyszłości. To także sposób na ochronę budynku przed zawilgoceniem czy też poprawę estetyki domu.

Pamiętajmy jednak, że dbałość o pokrycie dachowe i system rynnowy zaczyna się już na etapie wyboru produktów. Im wyższej jakości produkty, tym lepsza ich trwałość i łatwiejsza konserwacja. Galeco jako producent pokryć dachowych i systemów rynnowych oferuje kompleksowe rozwiązania o wyjątkowej trwałości i innowacyjności.

Firma wprowadziła na rynek nowatorski, zintegrowany system DACHRYNNA, który łączy pokrycie dachowe z systemem rynnowym ukrytym w jego strukturze i elewacji budynku. Z kolei produkty takie jak blachodachówka modułowa Galeco BROSA charakteryzują się wyjątkową trwałością, z gwarancją techniczną sięgającą nawet 40 lat (w przypadku powłok GreenCoat Crown BT Mat i Rough Matt Polyester). Wybór odpowiednich rozwiązań od początku może znacząco ułatwić późniejszą konserwację i wydłużyć żywotność całego systemu dachowego.