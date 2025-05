SCANDI LINE — wzorcowe domy z systemem DACHRYNNA Okapowa od Galeco

Gotowy projekt? Gotowe rozwiązanie.

Ideą firmy Galeco oraz systemu DACHRYNNA jest estetyzacja polskiego krajobrazu poprzez upraszczanie formy budynków i wprowadzanie spójnych, minimalistycznych detali architektonicznych. To odpowiedź na potrzebę łączenia nowoczesnego designu z funkcjonalnością – nie tylko w domach premium, projektowanych na indywidualne zamówienie, ale także w popularnych projektach gotowych i inwestycjach deweloperskich.

Dzięki wersji systemu DACHRYNNA Okapowa, opracowanej przez technologów i inżynierów Galeco, każdy klasyczny dach z okapem w można w prosty sposób wznieść na wyższy poziom estetyczny – bez zmian w układzie konstrukcyjnym. Łatwość montażu i kompleksowe wsparcie ze strony producenta sprawiają, że architekci zyskują ogromną swobodę twórczą, a inwestorzy – gwarancję nowoczesnego, dopracowanego efektu.

Wzorcowa współpraca z Galeco

Galeco to producent, który wspiera cały proces inwestycyjny – od projektu aż po realizację. Firma oferuje kompleksową opiekę nie tylko dla inwestorów i architektów, ale również dla dekarzy i ekip wykonawczych.

Już na etapie projektowania Galeco udostępnia pełną dokumentację techniczną, w tym pliki CAD i BIM, ułatwiające integrację systemu DACHRYNNA z gotowymi projektami architektonicznymi. Po zakupie systemu inwestor i dekarz mogą liczyć na pełne wsparcie zespołu ekspertów Galeco:

• przeprowadzane są szkolenia ekip dekarskich,

• zapewniany jest techniczny nadzór nad prawidłowym montażem,

• doradcy czuwają nad każdym etapem realizacji, by system był zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta i w najwyższym standardzie wykonania.

Dzięki temu deweloperzy i projektanci zyskują nie tylko estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie, ale także pewność, że jego wdrożenie będzie przebiegać sprawnie i profesjonalnie.

Wizytówka nowoczesnej architektury

SCANDI LINE to coś więcej niż kolejne osiedle domków jednorodzinnych. To modelowy przykład nowoczesnego podejścia do projektowania i realizacji budownictwa mieszkaniowego. Minimalistyczna forma, harmonia z naturą (osiedle sąsiaduje z parkiem krajobrazowym), oraz wysoka estetyka wykonania sprawiają, że inwestycja będzie stanowić wizytówkę możliwości systemu DACHRYNNA Okapowa od Galeco.

Budowa inwestycji wystartuje w III kwartale 2025 roku, a jej zakończenie planowane jest na koniec 2026 roku. To projekt, który pokazuje, że estetyka i funkcjonalność mogą iść w parze — szczególnie, gdy architekt ma do dyspozycji właściwe narzędzia.