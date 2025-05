Dołącz do programu Galeco PREMIUM DEKARZ i zgarniaj nagrody!

Korzyści dla uczestników programu

Program Galeco PREMIUM DEKARZ zakłada nagradzanie dekarzy za montaż wybranych produktów Galeco. Za wykonane realizacje uczestnicy mogą otrzymać atrakcyjne vouchery do wykorzystania w sklepie dekarskim pod adresem: www.dekarski-sklep.pl. Wartość nagród uzależniona jest od rodzaju i powierzchni zrealizowanego montażu:

400 pln za montaż pokrycia dachowego Galeco (BROSA, GRIN lub GRIN MOD) o powierzchni min. 120 m²

600 pln za montaż pokrycia dachowego z systemem rynnowym Galeco lub QSTALYO

1000 pln za montaż kompletnego systemu DACHRYNNA z pokryciem dachowym Galeco

Proste zasady uczestnictwa

Aby wziąć udział w programie, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej Galeco (https://galeco.pl/dla-profesjonalistow/dla-dystrybutorow/program-premium-dekarz),

a następnie zgłaszać zrealizowane montaże. Procedura jest maksymalnie uproszczona - uczestnik wykonuje trzy zdjęcia realizacji, które następnie załącza do Formularza realizacji montażu, który otrzyma poczta elektroniczną.

"Nasz nowy program to wyraz uznania dla profesjonalistów, którzy wybierają produkty Galeco. Chcemy w ten sposób docenić zaufanie naszych partnerów i nagradzać ich za wybór innowacyjnych rozwiązań dachowych naszej marki" - wyjaśnia Jacek Polak, Dyrektor Sprzedaży Krajowej Galeco.

Czas trwania i warunki programu

Program "Galeco Premium Dekarz" wystartował 23 kwietnia 2025 roku i potrwa do 30 listopada 2025 roku. Vouchery otrzymane w ramach programu można realizować do końca stycznia 2026 roku. Program skierowany jest do firm dekarskich działających na terenie Polski, które montują systemy Galeco samodzielnie, bez udziału podwykonawców.

Szczegółowe informacje oraz regulamin programu dostępne są na stronie internetowej Galeco w sekcji dla profesjonalistów:

https://galeco.pl/dla-profesjonalistow/dla-dystrybutorow/program-premium-dekarz

Galeco od niemal 30 lat dostarcza na polski rynek najwyższej jakości systemy rynnowe, a od kilku lat oferuje również stalowe pokrycia dachowe w postaci blachodachówki oraz paneli na rąbek, a także innowacyjny system dachowo-rynnowy DACHRYNNA.