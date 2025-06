Galeco ponownie z tytułem Złotego Championa i Złotej Budowlanej Marki Roku 2025

Dziewięć lat z rzędu na prowadzeniu

Kolejny sukces Galeco w kategorii systemów rynnowych potwierdza niekwestionowaną pozycję lidera w tej branży. Dodatkowo nadany tytuł Championa, przyznawany markom cieszącym się niezmiennym uznaniem wykonawców, jest szczególnym wyróżnieniem świadczącym o stałym zaufaniu profesjonalistów.

– Otrzymanie tytułu Złotej Budowlanej Marki Roku oraz zaszczytnego tytułu Championa to dla nas ogromne wyróżnienie i jednocześnie potwierdzenie, że obrana przez nas strategia – oparta na innowacyjności i odważnym wyznaczaniu kierunków w branży – działa i przynosi efekty – mówi Magdalena Buryło, Dyrektor Marketingu Galeco, która wraz z Jackiem Polakiem, Dyrektorem Sprzedaży Krajowej, odebrała nagrody podczas uroczystej gali. – Od lat konsekwentnie rozwijamy naszą ofertę i tworzymy produkty, które nie tylko spełniają oczekiwania rynku, ale często je wyprzedzają. W Galeco wierzymy, że przyszłość należy do marek, które łączą technologię z designem. Dlatego projektujemy systemy, które wyróżnia nie tylko wysoka jakość i funkcjonalność, ale także estetyka – bo właśnie detal i spójność wizualna decydują dziś o charakterze nowoczesnej architektury. To dzięki takiemu podejściu jesteśmy dziś postrzegani jako firma, która realnie wpływa na rozwój branży kreując nowe standardy i inspirując rynek do zmian.

Innowacje docenione przez branżę

Szczególnie cieszy wyróżnienie za panel na rąbek Galeco GRIN MOD w kategorii blachy modułowej, ze względu na fakt, że Galeco stosunkowo niedawno weszło w segment pokryć dachowych. Wyróżnienie w tej kategorii to sygnał, że wykonawcy zauważają Galeco w tym segmencie, doceniając jakość produktów, podobnie jak w systemach rynnowych.

— Naszą ambicją jest, aby pokrycia dachowe Galeco osiągnęły równie silną pozycję, jaką dziś mają nasze systemy rynnowe. Wyróżnienie za GRIN MOD pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze — dodaje Magdalena Buryło.

O rankingu Budowlana Marka Roku

Ranking Budowlana Marka Roku, prowadzony od 2004 roku, to jedyny tego rodzaju ranking w Polsce oceniający renomę i popularność marek w segmencie budowlanym. Badanie przeprowadzane jest w sposób niezależny na reprezentatywnej próbie, a respondenci wskazują marki spontanicznie, bez podpowiedzi.

Aktualnie aż 82,3% osób planujących budowę lub remont domu jednorodzinnego preferuje produkty oznaczone logo Budowlanej Marki Roku. Ta wysoka wartość potwierdza realne znaczenie tytułów w branży budowlanej.

Dziękujemy za zaufanie

Sukces Galeco to efekt konsekwentnego dążenia do doskonałości, innowacyjności i koncentracji na najwyższej jakości. Firma dziękuje wszystkim wykonawcom za zaufanie i współtworzenie marki, która wyznacza kierunki rozwoju w branży.