Program lojalnościowy PREMIUM DEKARZ – Galeco nagradza mistrzów branży dekarskiej

System nagród dopasowany do różnych realizacji

Program PREMIUM DEKARZ zakłada nagradzanie dekarzy za montaż produktów Galeco poprzez atrakcyjne vouchery do wykorzystania w specjalistycznym sklepie internetowym dekarski-sklep.pl. System nagród został zaprojektowany tak, aby uwzględniać różne rodzaje i skale realizacji dachowych.

Za montaż pokrycia dachowego Galeco o powierzchni minimum 120 metrów kwadratowych dekarz otrzymuje voucher o wartości 400 złotych. Wyższą nagrodę przewidziano dla bardziej kompleksowych realizacji - montaż pokrycia dachowego wraz z systemem rynnowym Galeco lub Qstalyo jest nagradzany voucherem o wartości 600 złotych. Najwyższą nagrodą, wynoszącą 1000 złotych, objęte są montaże innowacyjnego systemu DACHRYNNA z pokryciem dachowym Galeco - rozwiązania, które łączy pokrycie dachowe z systemem rynnowym ukrytym w jego strukturze i elewacji budynku.

Prostota jako priorytet programu

Procedura uczestnictwa w programie została maksymalnie uproszczona, aby nie obciążać rzemieślników dodatkową administracją. Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej Galeco, a następnie zgłaszać zrealizowane montaże poprzez prosty formularz online. Uczestnik wykonuje trzy zdjęcia realizacji i załącza je do formularza zgłoszeniowego - cała procedura zajmuje zaledwie kilka minut.

"Nasz program PREMIUM DEKARZ to wyraz uznania dla profesjonalistów, którzy wybierają produkty Galeco. Chcemy w ten sposób docenić zaufanie naszych partnerów i nagradzać ich za wybór innowacyjnych rozwiązań dachowych naszej marki" - wyjaśnia Szczepan Buryło, Prezes Zarządu Galeco.

Szeroka gama produktów objętych programem

Program PREMIUM DEKARZ obejmuje pełną ofertę produktów Galeco, co daje dekarzom elastyczność w planowaniu realizacji. W zakresie pokryć dachowych objęte są blachodachówka modułowa BROSA, panel na rąbek GRIN oraz jego wersja modułowa GRIN MOD.

Wszystkie systemy rynnowe Galeco również kwalifikują się do programu - od tradycyjnych rozwiązań STAL i PVC, przez nowoczesne systemy kwadratowe STAL2 i PVC2, po innowacyjny system ukryty BEZOKAPOWY. Program obejmuje także systemy marki Qstalyo.

Szczególne miejsce w programie zajmuje system DACHRYNNA - jedyne na świecie rozwiązanie ukryte przeznaczone do budynków z tradycyjnie wysuniętym okapem, które sprawdzi się zarówno w nowoczesnych projektach, jak i w domach gotowych.

Warunki i terminy uczestnictwa

Program PREMIUM DEKARZ wystartował 23 kwietnia 2025 roku i będzie dostępny do 30 listopada 2025 roku. Vouchery otrzymane w ramach programu można realizować do końca stycznia 2026 roku, co daje uczestnikom wystarczająco dużo czasu na skorzystanie z nagród.

Program skierowany jest do firm dekarskich działających na terenie Polski, które montują systemy Galeco samodzielnie, bez udziału podwykonawców. Szczegółowe informacje oraz regulamin programu dostępne są na stronie internetowej Galeco w sekcji dla profesjonalistów.

Galeco od ponad 25 lat dostarcza na polski rynek najwyższej jakości systemy rynnowe, a obecnie swoją ofertę rozszerzyło o nowoczesne pokrycia dachowe oraz innowacyjny system DACHRYNNA. Firma jest prekursorem kwadratowych systemów rynnowych i ukrytych systemów odprowadzania wody deszczowej.