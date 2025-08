Dachy płaskie - jakie odwodnienie sprawdzi się najlepiej? Kompleksowy przewodnik po nowoczesnych rozwiązaniach

Wyzwania współczesnego odwodnienia dachów płaskich

Problemy związane z niewłaściwym odwodnieniem dachów płaskich mogą dotyczyć wielu obszarów - od niewłaściwych obliczeń przed montażem systemu odprowadzania wody po zatkane odpływy. Często zdarza się, że firmy dostarczające systemy do odprowadzania wody z dachów płaskich zawyżają ich efektywność, ponieważ ma ona największy wpływ na cenę całego projektu.

Galeco podchodzi do tego zagadnienia transparentnie, udostępniając szczegółowe informacje, które pomagają architektom dobrać konkretne rozwiązania do potrzeb poszczególnych projektów. Każdy projekt można skonsultować z doradcami technicznymi marki Galeco, co pozwala na eliminację ewentualnych błędów już na etapie projektowania.

System Galeco DRAIN - kompleksowe rozwiązanie 3w1

System dachowy Galeco DRAIN w kompleksowy sposób skutecznie zbiera wodę deszczową z powierzchni dachów płaskich i przekierowuje ją do systemu odprowadzającego. Kluczową zaletą tego rozwiązania jest możliwość połączenia dachów płaskich z najmodniejszymi kształtami rur kwadratowych oraz z tradycyjnymi, okrągłymi rurami spustowymi.

Dobór modelu wpustu oraz wybranego wariantu adaptera połączonych rurą kanalizacyjną pozwala kompleksowo dostosować rozwiązanie do indywidualnego projektu. Dzięki zróżnicowanym modelom kołnierzy możliwy jest montaż na najpopularniejszych typach pokryć dachów płaskich, a doskonała jakość wykonania i dobór materiałów zapewnia odporność termiczną oraz odporność na promienie UV.

Membrana EPDM - podstawa szczelności

Podstawą systemu jest syntetyczna membrana gumowa EPDM o żywotności przekraczającej 50 lat. Jest ona kompatybilna z większością podłoży, co sprawia, że idealnie nadaje się do pokrycia dachów płaskich, tarasów i balkonów. Membrana ma kluczowe znaczenie dla zachowania szczelności dachów płaskich, dlatego wszelkie uszkodzenia powinny być jak najszybciej naprawione.

Specjalne właściwości membrany EPDM sprawiają, że pozostaje elastyczna nawet przy temperaturze -45°C, a jej rozciągliwość może osiągnąć poziom nawet 300%. To sprawia, że jest trwała i wytrzymała, ponieważ pracuje wraz z konstrukcją dachu. Jeśli pomimo tego dojdzie do uszkodzenia, proces naprawy jest szybki i bezproblemowy - wystarczy specjalna taśma, która złączy i uszczelni membranę.

Lekka i elastyczna membrana dostarczana jest w dużych rozmiarach - od 3,05 m x 7,62 m do 6,10 m x 30,50 m, dzięki czemu większość obiektów można pokryć jednym arkuszem bez wykonywania dodatkowych łączeń. Instalacja odbywa się na zimno, bez konieczności użycia palników, co zapewnia bezpieczeństwo bez ryzyka pożaru.

Wpusty dachowe - różnorodność zastosowań

System Galeco DRAIN oferuje szeroki wybór wpustów dostosowanych do różnych potrzeb i typów pokryć dachowych. Wpusty attykowe o rozmiarach 75 mm i 110 mm z otworami stabilizującymi dedykowane są do montażu przy krawędziach dachów. Dostępne są w wersjach z kołnierzami bitumicznymi, do membrany PVC oraz EPDM.

Wpusty dachowe proste oferowane są w szerokiej gamie rozmiarów - od 110 mm do 200 mm, również z otworami stabilizującymi i różnymi typami kołnierzy. Dla bardziej wymagających zastosowań dostępne są wpusty dachowe skośne oraz nadbudowy wpustów dachowych.

Specjalne wpusty balkonowe o rozmiarach 50 mm i 75 mm dedykowane są do mniejszych powierzchni, takich jak tarasy i balkony. Wszystkie wpusty mogą być wyposażone w kratki na liście wykonane ze stali nierdzewnej lub koszyki żwirowe, które zapewniają ochronę przed zanieczyszczeniami.

Innowacyjne adaptery - połączenie systemów

Jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań systemu Galeco DRAIN są specjalnie zaprojektowane adaptery, które w prosty i wygodny sposób pozwalają na połączenie wpustów z kwadratowymi oraz okrągłymi rurami spustowymi. Adaptery występują w konfiguracji do rury stalowej kwadratowej 80x80 mm, rury stalowej okrągłej ø 90 i 100 mm, rury PVC okrągłej ø 100 mm, montowanych na zewnątrz elewacji oraz do rury prostokątnej PVC 70x80 mm.

Kosze zlewowe stanowią element odwodnienia awaryjnego, dostępne w konfiguracji do połączenia z rurą okrągłą 90 i 100 mm z systemu Galeco STAL oraz z rurą kwadratową 80x80 mm z systemu Galeco STAL2. Takie rozwiązanie zapewnia skuteczne odprowadzenie wody deszczowej z dachów płaskich i tarasów przy jednoczesnym zachowaniu estetyki bryły budynku.

Zapobieganie problemom zimowych - systemy grzewcze

Zamrażanie wody w sezonie obniżonych temperatur to proces naturalny i nieunikniony. Lód zwiększa obciążenie dachu, co może doprowadzić do uszkodzeń konstrukcyjnych. Blokowanie systemów odwodnienia przez zamarzniętą wodę może również prowadzić do zastojów i potencjalnych przecieków, gdy lód zaczynie topnieć.

Galeco oferuje rozwiązanie w postaci systemu opartego na kablu grzewczym o zmiennej oporności SelfTec®PRO. W strefach o nadmiernym zaleganiu śniegu warto zainstalować opaskę grzewczą SelfTec, która chroni wpust przed uszkodzeniem przez zamarzającą wodę. Dzięki odpowiednim czujnikom pozwala to na bezobsługowe działanie instalacji przeciwoblodzeniowej.

Konserwacja i serwis - klucz do długotrwałego działania

Jak w przypadku każdego systemu odwodnienia dachu, dla jego prawidłowego działania niezbędna jest dobra przepustowość. Dlatego warto regularnie sprawdzać stan dachu oraz systemu odprowadzania wody i dokonywać odpowiedniego serwisu.

Co najmniej raz w roku, najlepiej dwa razy, należy sprawdzić drożność wszystkich wpustów dachowych, rynien i innych elementów systemu. Zalegające liście i inne zanieczyszczenia mogą zmniejszyć przepustowość i drożność całego układu. Czyszczenie i udrażnianie odpływów mogą zapobiec wielu przyszłym problemom.

Poprawnie zamontowany wpust powinien mieć dokręcony odpowiednio koszyczek żwirowy lub kratkę na liście, które chronią system przed większymi zanieczyszczeniami. Membrana EPDM, będąca podstawą pokrycia, nie wymaga konserwacji, a w przypadku uszkodzeń można ją łatwo i szybko naprawić za pomocą dedykowanych taśm.

Gwarancja jakości i wsparcia technicznego

System Galeco DRAIN to jedyne na rynku systemowe i kompleksowe rozwiązanie z przejściem przez attykę zbadane pod kątem wydajności z gwarancją producenta. Dostępność produktów jest zapewniona dzięki rozbudowanej sieci logistycznej - wszystkie produkty dostępne są w punktach handlowych obsługiwanych przez Galeco.

Materiał zastosowany do produkcji jest chemicznie obojętny, nie uwalnia szkodliwych i toksycznych składników, dlatego jest przyjazny środowisku i może być poddany recyclingowi. Membrana EPDM charakteryzuje się najwyższą odpornością na ozon i promieniowanie UV, pozostając stabilna i niezmienna przez cały czas użytkowania.

Prawidłowe odwodnienie dachów płaskich to inwestycja w bezpieczeństwo i trwałość budynku. System Galeco DRAIN oferuje kompleksowe rozwiązanie łączące najwyższą jakość materiałów z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, zapewniając skuteczną ochronę przed wodą opadową przez dziesięciolecia.